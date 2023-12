Eurospin colpo di testa: mette in offerta la sua super friggitrice ad aria professionale per Natale | Ci prepari una cena intera

Le offerte del nuovo volantino di Eurospin sono da fuori di testa: una vera e propria “offerta shock” sulla super friggitrice ad aria. Nel nuovo volantino che è stato diffuso pochi giorni fa, Eurospin come al solito ha presentato promozioni incredibili su tantissime categorie di prodotti. Scopriamo di più su questa friggitrice ad aria davvero speciale.

Al giorno d’oggi abbiamo capito che per arrivare a fine mese in maniera dignitosa bisogna operare solo su un fronte: quello del risparmio. Dopotutto, i costi da sostenere aumentano notevolmente in ogni famiglia, e gli stipendi, di contro, rimangono fissi. Ciò è vero a maggior ragione considerando che in Italia il mercato del lavoro presenta ancora molte falle. Non tutti riescono ad accedervi, nemmeno le persone che sarebbero più qualificate.

Per questo motivo, l’unico modo per rimanere a galla è quello di ridurre al minimo le spese. Per farlo, però, c’è bisogno di una grande presa di coscienza. Innanzitutto bisogna sapere come funzionano gli strumenti che utilizziamo nel nostro quotidiano. Inoltre, c’è da considerare che tutti i consumi elettrici che vengono effettuati portano a spese sempre più impegnative. In realtà bisognerebbe conoscere il ventaglio di tutte le alternative disponibili prima di cimentarsi nell’acquisto di un nuovo dispositivo.

Soprattutto, bisognerebbe imparare a sfruttare i periodi promozionali nei quali possiamo acquistare nuovi prodotti a prezzi davvero stracciati. L’occasione, ora, si trova da Eurospin.

Una friggitrice professionale scontatissima

Il nuovo volantino dedicato alle offerte natalizie di Eurospin in copertina riporta gli auguri che ci facciamo tutti in questo periodo. Così, dentro al volantino “Buon Natale“, possiamo trovare tantissimi sconti e offerte incredibilmente interessanti su categorie di prodotti molteplici. In prima pagina troviamo subito il food, con gamberi, salmone, parmigiano e spumante: tutti ingredienti importanti per le feste che stanno per arrivare con annessi cenoni e pranzi di famiglia.

Una delle offerte più clamorose, però, si trova all’interno del volantino. In sconto ci sono anche tanti elettrodomestici di piccola taglia, tra cui una friggitrice ad aria professionale che ha tantissime funzionalità. Ha una capienza di 12 litri, un pannello di controllo touch e display LED, 3 griglie, 11 programmi e un timer digitale che arriva fino a 60 minuti. Insomma, tutto il necessario per cucinare al meglio i piatti delle nostre feste in maniera professionale, il tutto a soli 99,99 euro. Il volantino è valido dall’11 al 24 dicembre 2023.