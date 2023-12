Batteria del telefono dura poco: prova questi trucchi I Non avrai bisogno di cambiarla

Se la batteria del tuo smartphone dura poco, allora devi proprio provare questi trucchi, potrebbero esserti di grande aiuto per migliorare le prestazioni.

Ognuno di noi ha bisogno del proprio smartphone in maniera costante lungo tutta la giornata. Questo ovviamente si traduce in un notevole sforzo per quello che riguarda la batteria del proprio cellulare. I modello più attuali di dispositivi mobili, sono dotati di tecnologie estremamente avanzate e sono anche in grado di riuscire a resistere alle sollecitazioni lungo tutta la giornata.

Ci sono alcune funzionalità che consumano in maniera molto più veloce la batteria, rispetto ad altre che invece la consumano in quantità minore. Quindi dire a priori quanto durerà realmente la batteria del proprio smartphone é pressapoco impossibile.

Quello che é certo che il mercato della telefonia si divide in base a quelle che sono le prestazioni dei dispositivi. Ci sono, ad esempio, i cellulari di fascia bassa che sono ottimi per chi utilizza il dispositivo in maniera basilare. Ci sono quello che sono considerati cameraphone, in grado di scattare foto come un vero professionista, consigliato a chi condivide molti contenuti sui social. Infine i così detti battery phone, quelli con un’autonomia pressapoco illimitata.

Ma se credi che il tuo dispositivo sia rotto solo perché la batteria dura poco, allora forse ti sbagli e potresti utilizzare questi semplici trucchetti.

Le applicazioni che consumano più batteria

Ci sono alcune applicazioni che si utilizzano in maniera quotidiana, che consumano molta batteria e sono da considerare come i maggiori colpevoli del consumo dell’energia residua. Tra di esse sicuramente i social network. Facebook e instagram sono dei veri e propri vampiri di batteria. Non solo ne utilizzano tanta perché passiamo molte ore collegati, ma anche perché utilizzano batteria in background.

Insomma, se si utilizzano tali applicazioni é inevitabile che in una qualche misura ci siano consumi di batteria maggiore, soprattutto se si imposta la ricezione di notifiche dai social.

I trucchetti per consumare meno batteria

Innanzitutto si consiglia proprio di agire sulle app in background, disattivando ed evitando che consumino una quantità maggiore di carica. Inoltre é consigliabile impostare una ricarica controllata che si interrompa a una percentuale dell’80/85%.

In molti consigliano di impostare il risparmio energetico, ma occorre tener presente che in quel caso alcune delle funzionalità del dispositivo potrebbero non essere utilizzabili. In fine particolare attenzione all’always on display e alla luminosità automatico. Sono dei veri vampiri per la batteria.