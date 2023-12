Smartphone, se lo usi in questo momento del giorno fa male alla salute I Allarme dei medici

Ormai è risaputo che si è creata una sorta di vera e propria dipendenza tra gli utenti e gli smartphone di cui sono in possesso.

Nessuno riesce più a staccarsi da questi dispositivi che, per quanto piccoli, sono davvero potentissimi ed offrono mille e più funzionalità a chi ne è in possesso. Come ben sapete, però, ci sono dei contro che riguardano questi device. In particolar modo, questi riguardano la salute fisica e psicologica degli utenti. Ne abbiamo parlato ampiamente nei mesi scorsi.

Ma ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, vi lascerà completamente a bocca aperta. Sì, avete capito benissimo. Quello che stiamo per rivelarvi ha dell’incredibile. In pratica, i medici hanno lanciato un allarme che riguarda l’utilizzo degli smartphone in un particolare momento della giornata. Sembra strano, ma è proprio così.

Molti ritengono che i danni causati da questi dispositivi, alla lunga, possano comportare anche l’insorgenza di tumori al cervello. In alcuni casi, si sostiene anche che l’incidenza di questa particolare tipologia di tumori aumenti tra gli utenti che sono solito tenere sempre il proprio smartphone tra le mani o alle orecchie.

E, poi, c’é uno studio che è giunto a delle conclusione drammatiche. Sono responsabili dell’insorgenza di patologie quali depressione, diabete ed obesità. Ed ora, poi, a rincarare la dose ci sono stati questi medici che sono giunti alla conclusione di cui abbiamo dato cenno in precedenza. Ma capiamo, allora, insieme, qual è il momento della giornata in cui bisogna evitare il proprio smartphone. Resterete scioccati!

Utilizzo dello smartphone: attenti a questo periodo della giornata.

Se state pensando all’utilizzo dello smartphone mentre siete a letto, vi state sbagliando di grosso. In realtà, ci sentiamo in dovere di sconsigliarvelo perché altamente dannoso. Ma è un altro il momento della giornata in cui non si dovrebbe tenere tra le mani il proprio dispositivo. E molti sono gli utenti che sbagliano, non pensandoci e continuando ad utilizzarlo.

Ormai, gli utenti se li portano sempre dietro, finanche in bagno. Ed è proprio questo il luogo ed il momento meno adatto per tirarli fuori ed utilizzarli. Sì, perché possono essere contaminati da batteri dannosi per la salute umana. In alcuni casi, sono anche resistenti ai comuni medicinali e debellarli sarebbe ancora più difficile e meno probabile.

Fate molta attenzione, e, da oggi in poi, non utilizzate più il vostro smartphone mentre siete nel bagno. Anche quello di casa vostra è pericoloso nonostante sia perfettamente pulito. Non basta, poi, pulirlo. Bisognerebbe sanificarlo. E, soprattutto, ricordate che questi dispositivi vanno sanificati in maniera costante e non solo dopo essere stati in bagno.