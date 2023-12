Forno, il trucco su internet: prodotto da 1.50€ toglie tutto il grasso più ostinato all’istante

Come pulire l’anta del forno? potrebbe sembrare difficile, ma c’è un prodotto che ci viene in soccorso, un utile ausilio.

Il forno sporco è forse tra gli elementi in cucina più sgradevoli da pulire. Grasso, residui di cibo, formaggio fuso, colla animale sciolta… Non solo è difficile da pulire, ma è anche disgustoso. Eppure occorre farlo, altrimenti l’odore diventa presto insopportabile. Il forno va pulito dopo ogni utilizzo, senza aspettare o pensare di farlo l’indomani. Altrimenti le incrostazioni diventano davvero difficili da togliere.

Come pulire il forno nella maniera più rapida ed efficiente possibile? Esistono diversi metodi, tutti potenzialmente capaci di rimuovere anche lo sporco più ostinato, più aggressivo. Non c’è necessariamente bisogno di utilizzare grande forza manuale o comperare prodotti particolarmente costosi.

In particolare quanto spesso angustia molte casalinghe e molti addetti alla pulizia sono le ante del forno, quella porta trasparente così facile da graffiare, da rovinare anche con la più minima disattenzione. Vi è tuttavia una soluzione.

Il prodotto che i più sembrano consigliare è ‘Pink Stuff: il detergente miracoloso‘. E’ maggiormente diffuso in Gran Bretagna che in Italia, ma anche nello stivale è possibile acquistarlo e/o trovarlo nelle drogherie e nelle rivendite di detersivi. In alternativa è sempre possibile acquistarlo online.

‘Pink Stuff’ è unilateralmente considerato dalle casalinghe un prodotto (quasi) perfetto, un piccolo prodigio della pulizia casalinga. Sembra insomma tenere fede al suo soprannome, avere un che’ di miracoloso.

I rischi del Pink Stuff, come utilizzarlo al meglio

La procedura prevede di passare una spugna imbevuta di Pink Stuff sulla porta del forno e, con grande rapidità, ogni traccia di sporco verrà via. Semplice, facile, efficace.

Secondo altri però la sostanza rischia di rigare la superficie trasparente del forno e, se applicata con troppa forza, addirittura di romperlo. Pertanto, come sempre, consigliamo di utilizzare i guanti e porre grande attenzione a quanto si sta facendo, senza esagerare con la forza. Si tratta dopotutto di un prodotto industriale.

Se non vogliamo correre assolutamente nessun rischio, si consiglia di utilizzare il ‘Pink Stuff’ su una superficie fredda; meglio pertanto assicurarsi che il forno sia completamente spento e che l’anta non sia ancora tiepida o calda.

Inoltre ogni singola traccia del ‘Pink Stuff’ deve essere tolta successivamente con l’acqua e l’intero pannello perfettamente asciugato, prima di pensare di ri accendere l’apparecchio.