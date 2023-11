Caldaia, ricordati di premere il pulsante nascosto: se non lo fai d’inverno consumi il doppio di energia

La caldaia, soprattutto in inverno, risulta essere un apparecchio di importanza fondamentale nelle abitazioni delle famiglie italiane.

Certo potreste dire che è importante tutto l’anno. E non potremmo darvi torto. Questo perché è vero che in inverno va a produrre l’acqua che serve per i riscaldamenti, ma è anche vero che durante l’anno produce l’acqua sanitaria che serve all’igiene personale di tutti quelli che abitano in casa e della abitazione stessa.

Insomma, è un dispositivo di cui non si può mai fare a meno. C’è da dire, però, che si tratta di un apparecchio altamente energivoro. per poter funzionare al meglio, infatti, ha bisogno di molto gas. E le bollette, di conseguenza, saranno praticamente da capogiro. Esistono, però, dei trucchetti fantastici che apportano dei benefici.

In particolar modo, questi consentono di ottenere il risparmio tanto desiderato, soprattutto di questi tempi in cui la crisi dilaga e non accenna a terminare. Purtroppo, però, molto spesso, capita che i consumi elevati siano causati da chi vive nell’abitazione ed è in possesso di una caldaia. Si commettono degli errori assurdi.

E questi, anche se molto comuni, finiscono col danneggiare le finanze familiari già ampiamente martoriate da aumenti su aumenti. E, poi, c’é lui, il pulsante ben nascosto della caldaia che vi consentirà di risparmiare davvero tantissimo. Pronti a scoprire di cosa si tratta e, soprattutto, come utilizzare al meglio il tasto in questione?

Caldaia e pulsante segreto: bisogna utilizzarlo altrimenti le bollette schizzeranno alle stelle!

Ebbene sì, per evitare che questo inverno che è alle porte non si traduca con aumenti enormi in bolletta, bisognerà scovare questo pulsante e, ovviamente, utilizzarlo. Volete accendere i termosifoni per riscaldare la casa, ma, una volta avviata la caldaia, i termosifoni restano freddi e non donano il loro classico tepore? Niente paura, perché ci pensa il pulsante segreto.

Ebbene, quello che dovete fare subito è controllare la vostra caldaia. Sì, perché, molto spesso, non si conoscono i simboli che insistono su questi dispositivi. E non importa se si sia in possesso di una caldaia con display o senza. Possiamo dire che i simboli siano gli stessi, così come l’attenzione da prestarci. In inverno bisogna portare, nel caso di caldaia senza display, analogica, la manopola dal simbolo del sole a quello della neve.

Nel caso di caldaia con display, ovvero quelle nuove, dovete sapere che, per fare ciò, ovvero per spostare il simbolo dal sole al fiocco di neve, c’è un tastino in cui compaiono entrambi i simboli. Ed è questo che dovrà essere premuto fino a quando non appare la neve a display. Questa operazione va fatta per fare sì che venga attivata l’impostazione invernale ed i termosifoni possano ricevere l’acqua calda prodotta dalla vostra caldaia!