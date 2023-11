Bollette, nuova legge cambia tutto: è stata appena approvata I Preparati alle novità

Le bollette, ormai, sono diventate l’incubo peggiore di tutte le famiglie italiane, il nemico contro cui combattere costantemente.

Si mettono in campo tutti gli escamotage possibili per contrastare i rincari partendo, ovviamente, dai consumi. Ora, però, c’é una buonissima notizia. Ed arriva direttamente dal Parlamento. Sì, perché il Decreto Bollette è legge. Infatti, dopo la fiducia acquisita alla Camere, è arrivata anche quella al Senato. Le agevolazioni per il prossimo anno sono diventate realtà.

Pochissimi giorni fa é arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Cambia, però, un po’ tutto. E bisogna prepararsi a quelle che sono le novità maggiori. Come en sapete, lo scorso ottobre ci si è trovati di fronte a nuovi rincari. Ed ora, proprio in vista della stagione più fredda e buia dell’anno, l’inverno, ecco che gli esperti prevedono ulteriori aumenti.

E non saranno neanche di pochissimo conto. Pensate che le bollette, sia quella del gas che quelle relativa alla fornitura di energia elettrica, subiranno aumenti superiori al 10%. Un’altra sassata per tutti i cittadini e, ovviamente, per le loro finanze, già ampiamente martoriate dalla crisi economica e sociale che dura, ormai, da troppo tempo.

Per fortuna, però, anche il Senato con 104 voti favorevoli, ha approvato il Decreto che consentirà a tutti i cittadini di ottenere delle agevolazioni sulle bollette, segnatamente sui loro costi. Per questo motivo, abbiamo deciso di informarvi sul contenuto del Decreto Legge 131 del 2023. Vediamo cosa bolle in pentola per il prossimo anno.

Sostegno alle famiglie e loro tutela: ecco il sunto.

Ma, per capire al meglio quali saranno tutte le agevolazioni previste, il riassunto non basta. Bisogna scendere nei dettagli. In primis, il Governo vuole tutelare il potere di acquisto di tutte le famiglie italiane, in particolar modo di quelle in forte difficoltà economica. Questo, infatti, è stato ampiamente intaccato, diminuendolo, dall’alto tasso di inflazione presente in Italia.

Innanzitutto, vi diciamo che l’aliquota Iva per gli ultimi tre mesi di quest’anno che sta volgendo al termine resta al 5%. Confermate anche tutte le agevolazioni relative alle bollette, ma con qualche novità. L’importo del bonus sociale relativo alle bollette della luce., varierà, al rialzo, in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

L’ultimo trimestre vedrà una diminuzione sulle bollette della luce del 30% e del 15% su quelle del gas. Tre, poi, i gruppi di cittadini che usufruiranno del bonus sociale. La prima soglia è fissata ad un ISEE di 9530 euro, la seconda soglia ISEE a 15000 euro. Poi, ci sono le famiglie numerose con 4 o più figli a carico. La soglia per usufruire del bonus è elevata a 30000 mila euro. Come al solito, si potrà fruire del bonus in maniera automatica.