Bollette, questi fornitori ti pagano se consumi meno energia I Finalmente guadagni tu

Finalmente puoi guadagnare dalle bollette dell’energia elettrica. Questi fornitori ti pagano se riesci a risparmiare.

Riuscire a risparmiare si rivela di estrema importanza per tutte le famiglie italiane. Con l’arrivo dei mesi freddi un consumo maggiore sia di gas che di energia elettrica è pressapoco scontato. Proprio in questi mesi è importante adottare tutte le misure possibili per abbassare il costo della bolletta.

In effetti, le bollette per quello che riguarda l’energia elettrica incidono non poco sul bilancio generale della famiglia. Certo fare a meno di utilizzare la corrente elettrica o il gas è quasi impossibile, ma si possono adottare dei piccoli trucchetti per riuscire a ridurre l’importo della bolletta.

Quello che forse non sanno in molti è che alcuni mesi fa vi era stata un’interessante proposta, che si affiancava all’applicazione di una serie di consigli che sarebbero stati in grado di aiutare il cittadino ad avere un notevole risparmio. Una proposta che si poteva applicare solo nel caso in cui fossero state soddisfatti alcuni requisiti.

In effetti i presupposti per la sua applicabilità sembrava esserci veramente tutti. Poteva essere un ottimo incentivo per la popolazione, al fine di avere un buon risparmio in bolletta, un’iniziativa unica nel suo genere, almeno in Italia.

Il fornitore ti paga se risparmi

Potrebbe sembrare effettivamente assurdo, ma a tutti gli effetti la realtà era questo. Enel per tutti i suoi clienti sul mercato libero con un prezzo superiore 400 euro al megawatt. Ovviamente il premio consisterebbe in un risparmio notevole in bolletta.

I consumi in questione verrebbero facilmente controllati, andando ad equiparare quelli dell’anno precedente nello stesso periodo. Nel caso in cui si sia in Enel da meno di un anno, allora si procederebbe considerando quelli che sono i consumi storici del POD. Un’iniziativa questa, avviata lo scorso anno, ma non più messa in atto. Il motivo? Ad oggi non è chiaro.

Un caso similare non solo in Italia

L’Italia per un breve periodo aveva adottato una pratica che in Inghilterra è utilizzato da molte società. In questo stato sono molte le compagnia di fornitura elettrica che premiano i loro clienti più virtuosi. Le modalità scelte per la raccolta dei dati sono un po’ differenti.

Infatti per quello che riguarda la popolazione inglese, ogni compagnia decide il bonus da offrire al proprio cliente, in base anche alle tariffe applicate, ma, oltre a questo, ogni società decide anche come procedere con la misurazione. Alcune ad esempio scelgono delle fasce orario in cui raccogliere i dati dei clienti che hanno aderito all’iniziativa. Un progetto che funziona perfettamente e che si auspica torni ad essere utilizzato anche in Italia.