Canone Rai, gratis in base all’età: bel regalo agli italiani I Finalmente una buona notizia

Il Canone Rai è considerato, dalla stragrande maggioranza degli italiani, la tassa più ingiusta che mai debba essere versato in un anno.

La cifra da versare è variata nel tempo, come ben sapete, ed anche le modalità di versamento sono diverse rispetto agli anni passati. Prima bisognava pagare in un’unica soluzione tramite un bollettino postale e l’importo subiva variazioni al rialzo ogni anno. Poi, nel 2016 c’é sta una svolta e viene pagato a rate insieme alle bollette della fornitura di energia elettrica.

E l’importo da versare ha subito una diminuzione. Nonostante ciò è qualcosa che non va affatto giù agli italiani. Dovete sapere, però, che, adesso, ci si può avvalere dell’esenzione. E lo si potrà fare in base all’età. Ma andiamo per gradi. Come ben sapete, tutti hanno l’obbligo di versare questa tassa sul possesso degli apparecchi radiotelevisivi.

C’é da tempo immemore. Ed il Governo Renzi, nel 2016, per combattere l’evasione fiscale, l’ha immesso all’interno delle bollette della luce, diminuendone l’importo. Ovviamente, ci sono delle categorie di persone che sono esentati dall’obbligo di pagamento. E queste sono tutti i rivenditori di televisioni e coloro che ne effettuano le riparazioni.

Anche i militari ne sono esenti, così come tutti i diplomatici. Anche tutti coloro che non posseggono in casa alcun televisore ne sono esentati. Questi ultimi, però, devono presentare una autodichiarazione e saranno soggetti a controlli serrati. Come abbiamo, però, accennato in precedenza, ora si può richiedere l’esenzione anche a seconda dell’età anagrafica.

Ecco la bella notizia: esenzione dal pagamento del Canone Rai in base all’età!

Ebbene sì, si tratta di un regalo per tutti quegli utenti che potranno guardare i propri programmi e le proprie fiction preferiti sul proprio divano senza dover pagare questa tassa che nessuno sopporta. Ma vediamo in che modo è possibile fruire di questa ghiotta opportunità. Attenzione, però, perché non basta avere un età sufficiente, ma c’é bisogno anche di un altro requisito.

Capiamo, allora, insieme qual è. Innanzitutto, vi diciamo che tutti coloro i quali hanno raggiunto e superato il settantacinquesimo anno di età, possono richiedere l’esenzione dal pagamento di questa tassa. Tutti, tranne coloro i quali superano 8 mila euro annui di reddito complessivo annuo familiare. Anche in questo caso, bisogna produrre un documento.

La richiesta va corredata proprio dalla situazione reddituale e va fatta entro il 31 gennaio di ogni anno per usufruire dell’esenzione annuale. Mentre se la si richiede entro il 30 giugno, si usufruirà dell’esenzione dal pagamento, per il secondo semestre dell’anno in cui è stata prodotta la richiesta. Insomma, si tratta di un’ottima notizia per tutti questi cittadini.