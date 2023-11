Conti corrente in pericolo: tantissimi italiani non sanno dell’errore I Finisci in rovina all’istante

Attenzione ai conti corrente, sono molti gli italiani che non sanno dell’errore che stanno commettendo. Potresti finire in rovina in pochissimo tempo.

La diffidenza della popolazione italiana nei confronti delle banche è qualcosa che affonda le proprie radici in un tempo piuttosto lontano. Probabilmente si tratta di un sentimento che è nato con le prime banche, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di nascondere i propri risparmi nel materasso o sotto il mattone no?

Ma negli ultimi anni la diffidenza ha continuato a crescere per via del gran numero di cambiamenti a cui si sta velocemente andando incontro. Alle problematiche inconsce che si hanno con le banche, si associa l’incremento della digitalizzazione dei rapporti bancari e sappiamo bene quanto l’italiano medio con la tecnologia forse non ha proprio un buon rapporto, nonostante finga che sia esattamente il contrario.

Eppure la situazione che si sta verificando è chiara. Ad oggi la quasi totalità delle banche mette a disposizione dei suoi correntisti, quella che viene chiamata home banking, una app o l’acceso dal sito web dell’ente di credito da cui è possibile gestire il proprio conto comodamente a casa. Questo ovviamente, ha ridotto l’accesso alle banche fisiche, che ha portato alla chiusura di numerose filiali.

Come se questo non fosse sufficiente, ci sono anche le banche online, su cui i cittadini nutrono non pochi dubbi.

Banche online e i dubbi sulla sicurezza

Il dubbio maggiore che si nutre nei confronti, tanto della gestione del proprio conto online, quanto dell’avere un conto in una banca che non ha una sede fisica, è quello che riguarda la sicurezza dei proprio dati. In questi specifici casi è inevitabile che i propri dati personali siano sul web, nome, cognome, data di nascita e anche l’IBAN. Ma si tratta di qualcosa a cui la popolazione dovrebbe ormai essere abituata.

Da canto loro, le banche online e anche quelle fisiche, che offrono la possibilità di gestire il conto online, hanno dovuto alzare il livello di protezione dei dati dei loro clienti. Quindi attualmente possiamo affermare che la sicurezza tanto dei conti online, che di quelli nelle banche fisiche, è sostanzialmente lo stesso, anche se occorre prestare attenzione a quello che comunemente viene chiamato phishing.

Proteggersi dalle truffe

Purtroppo sono sempre più comuni i casi di truffe online, nonostante le innumerevoli misure di sicurezza adottate dalle banche. Proprio per questo motivo occorre che vi sia una sorta di collaborazione da parte del cittadino, che deve fare in modo di difendersi prestando molta attenzione.

Innanzitutto è importante non comunicare mai i propri dati e il proprio IBAN telefonicamente, sono le stesse banche ad avvertire che non si tratta di una pratica da loro utilizzata. Mai aprire link o email sospette e infine, mai cadere nel panico nel caso in cui arrivino email che annunciano il blocco del contro. In caso di bisogno contattare il servizio clienti della propria banca.