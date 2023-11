Lavatrice rumorosa, stai sbagliando qui: tre semplici trucchi per risolvere il problema

Ed eccoci qui nuovamente a parlare di uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle abitazioni delle famiglie italiane, la lavatrice.

Questa volta, però, vogliamo porre alla vostra attenzione degli escamotage per fare sì che questo apparecchio non risulti rumoroso. Come ben sapete, può capitare una cosa del genere. Non che i trucchetti per raggiungere l’obiettivo del risparmio siano esauriti, anzi. Questo obiettivo non deve assolutamente essere perso di mira.

Gli aumenti ci sono stati e, secondo le previsioni, la componente energia tornerà ad aumentare, facendo si che si sperimentino in bolletta nuovo rincari e questa volta del 19% su quelle della fatturazione dell’energia elettrica. Insomma, non c’è affatto da sorridere. Sembrava si potesse essere usciti dal tunnel ed invece non è così.

Ci sarà ancora da stringere la cinghia ed anche stavolta a causa di un conflitto. Parliamo di quello in Medio Oriente che sta mietendo tantissime vittime innocenti. Bisognerà, quindi, rispolverare tutti quei trucchetti visti già la scorsa stagione invernale e che tanto hanno aiutato le famiglie italiane ad andare avanti insieme al bonus bolletta.

Ma questo è totalmente un altro discorso. Si, perché come abbiamo accennato già in apertura, ciò di cui vogliamo parlarvi è ben altro. Si parlerà sempre di trucchetti, di escamotage ottimi per la lavatrice, ma che servono a fare sì che questo apparecchio non sia rumoroso. Diciamoci la verità, è fastidioso! Vediamo, allora, come fare per averlo il più silenzioso possibile.

Lavatrice rumorosa? Ecco come risolvere la problematica. Basta poco!

Ebbene sì, basta davvero pochissimo. Dovete sapere che si tratta di tre trucchetti davvero molto, ma molto semplici che non vi costeranno alcuna fatica. In più sono anche molto veloci da mettere in atto. Iniziamo subito. Il segreto sta nel partire bene, con il piede giusto. Si avete capito benissimo. Tutto ha inizio all’atto della installazione.

Bisogna porre attenzione ai dislivelli. E non solo a quelli del pavimento. Bisogna porre l’accento su quelli che sono i piedini della lavatrice che bisogna mettere in pari. Facendo così, le oscillazioni e le vibrazioni saranno pari a zero e la lavatrice non farà alcun rumore. Il secondo trucchetto riguarda il carico dell’apparecchio.

Vi abbiamo sempre detto che bisogna farla partire a pieno carico, ma ciò non vuol dire che bisogna sovraccaricarla. Se lo fate, il rumore è assicurato. Ed infine, ecco l’ultimo consiglio. Quando dovete lavare qualcosa come le scarpe, vi consigliamo di riporle prima in un sacchetto per il bucato. In questo modo, i lacci non toccheranno il cestello durante le operazioni di lavaggio e non sentirete alcun rumore. Provare per credere!