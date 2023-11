Termosifoni, con questo trucco la casa si riscalda prima I La bolletta crolla drasticamente

Siamo appena entrati nella stagione autunnale e le temperature stanno cambiando e diventano, giorno dopo giorno, più fredde.

Ma non solo, infatti, le giornate si sono accorciate anche a causa del cambio di orario dei giorni scorsi. Insomma, ci si sta dirigendo verso quella che è la stagione più fredda e con le giornate più corte di tutto l’anno. Ovviamente, come avete potuto ben capire, stiamo parlando dell’inverno. E la prima cosa che viene in mente a tutti è: riscaldarsi e riscaldare gli ambienti dell’abitazione in cui si vive.

Il metodo maggiormente utilizzato per farlo, nonostante l’avvento di tantissime alternative, rimane l’utilizzo dei termosifoni. Questi sfruttano l’acqua calda prodotta dalla caldaia. In pratica, l’acqua entra in circolo nei radiatori che si riscaldano e donano il tepore necessario alla casa e, ovviamente, di conseguenza, a quanti ci vivono.

A questo aspetto positivo, però, bisogna contrapporre quello negativo. Sì, perché il consumo di gas è enorme e si riflette, poi, totalmente all’interno delle bollette della fornitura di gas. Vale a dire che si pagherà un botto al termine del periodo di due mesi di fatturazione. Sarà una vera e propria mazzata. Certo, vi abbiamo parlato di vari trucchetti per il risparmio.

Parliamo, ad esempio, della temperatura da impostare tra i 19 ed i 20 gradi sul termostato, ad esempio. Molto spesso, però, capita che, nonostante tutte le accortezze, ci si ritrovi con consumi altissimi ed una casa parzialmente riscaldata o che si riscalda troppo tardi. Ecco perché vogliamo svelarvi un trucco formidabile che fa per voi!

Ecco il trucco per far sì che la casa si riscaldi meglio e prima e senza consumi assurdi!

In realtà, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che le bollette diventeranno più umane e le finanze iniziano a respirare nuovamente. E’ qualcosa di molto, molto semplice ed anche veloce da mettere in pratica. Non costa alcuna fatica fisica se non quella di mettersi in ginocchio dinanzi a tutti i termosifoni. No, non vi stiamo chiedendo di rivolgere loro delle preghiere.

Molto spesso, capita che i termosifoni facciano fatica a riscaldarsi e, molto spesso, poi, addirittura siano freddi nella parte superiore. Ciò avrà una conseguenza ben precisa: la casa non avrà il tepore necessario per permettere ai suoi abitanti di rilassarsi durante la stagione fredda. Ed ecco che viene in soccorso degli utenti un trucchetto che vi farà dormire sonni praticamente tranquilli.

Si tratta di effettuare lo spurgo. In realtà, non bisognerebbe farlo soltanto in caso di necessità, ma si tratta di un’operazione da fare in maniera costante per permettere ai termosifoni di funzionare al meglio senza consumare tanta energia. Basterà aprire la valvola sul lato dei radiatori e far fuoriuscire tutta l’aria accumulata al loro interno. Attenzione, quando l’aria finisce, potrà uscire dell’acqua. Munitevi di una bacinella per raccoglierla. Al termine della procedura, richiudete la valvola ed iniziate ad utilizzare i vostri termosifoni.