Disney +, il trucco per non pagare l’aumento dell’abbonamento I Corri, il conto alla rovescia è iniziato

È iniziato il conto alla rovescia per l’aumento del costo di Disney Plus. Se non vuoi pagare l’aumento ecco come puoi fare, questo è il trucco più efficace.

Disney Plus è una delle piattaforme di streaming di cui le famiglie italiane ormai non possono più fare a meno. Essa si unisce a Amazon Prime, Netflix, infiniti e tutte le altre piattaforme che permettono di guardare contenuti in anteprima. Disney Plus mette a disposizione del suo pubblico i classici sia Disney che Marvel, inoltre una serie di produzioni che molto piacciono ai telespettatori.

Da quest’anno ha debuttato sulla piattaforma Italia’s Got Talent, ma non mancano grandi anteprime e le serie TV, tra cui alcune delle più amate come Grey’s Anatomy, oltre ai documentari National Geographic. Disney Plus è stato lanciato nel novembre del 2019 ma la sua popolarità è cresciuta durante la pandemia Covid. Proprio in questo periodo la popolazione mondiale ha fatto una vera e propria scorpacciata di film d’animazione e serie TV.

Il prezzo con il tempo è cambiato. Inizialmente in Italia il costo dell’abbonamento era di poco meno di 7 euro al mese, adesso siamo arrivarti a poco meno di 9 euro e tra poco di nuovo un aumento. Quest’ultima modifica dei costi si devono all’intenzione di Disney Plus di offrire dei piani tariffari differenti a seconda del servizio che se ne vuole avere. In questo modo si uniforma ad altre piattaforme a pagamento che hanno già adottato tali modalità.

Ovviamente questo aumento dei prezzi fa storcere il naso a moltissimi consumatori che sono alla ricerca di un modo per non avere un maggiore esborso di denaro. Ecco come fare.

Il nuovo piano tariffario Disney

Attualmente in Italia il piano tariffario valido per quello che riguarda la piattaforma prevede un costo di 8,99 euro al mese, ovvero 89,90 euro nel caso in cui si voglia pagare l’abbonamento annuale. Dal primo novembre saranno 3 gli abbonamenti disponibili con il Premium che sarà l’unico che permetterà di vedere i contenuti della piattaforma senza dover vedere anche le pubblicità.

L‘abbonamento standard con pubblicità avrà un costo minimo di soli 5,99 euro al mese e non è possibile pagare un importo annuale. L’alternativa è il rinnovo mensile di 8,99 euro con rinnovo annuale da 89,90 euro. Infine il Premium appunto, con un rinnovo mensile poi a 11,99 euro e quello annuale a 119,90 euro.

Il trucco per non pagare l’aumento

Ma quindi è ancora possibile non pagare l’aumento previsto per Disney Plus? La risposta è sicuramente si. Come detto precedentemente, gli aumenti sono previsti tutti per il 1 novembre, quindi si hanno a disposizione ancora pochi giorni.

Si può decidere, prima di quella data di sottoscrivere un abbonamento più conveniente a prezzo bloccato. Ma si ricorda che a spesso altre aziende come ad esempio TIM con il suo abbonamento per la rete Wi-Fi propongono un abbonamento Disney a costo zero.