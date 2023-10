Instagram, il trucco per caricare foto e video in HD I Qualità insuperabile e ci metti 2 secondi

Come avere foto belle su Instagram? Vi sono diverse tecniche, ma quella proposta oggi è la più semplice in assoluto. Scopriamo il perchè.

Tutti, in un modo o nell’altro, anelano alla fama su Instagram. C’è chi ricerca la gloria pubblicando video ogni giorno, chi ricerca scatti il più possibile curati, chi infine rischia pericolose Challenge – tuffarsi da una scogliera, fare scherzi pericolosi e così via – pur di raggiungere l’agognata viralità, la ‘fama’ a base di likes e condivisioni.

Molti però, molto semplicemente, vorrebbero avere dei post su Instagram se non belli, quantomeno carini. Una bacheca personale costellata di foto ben fatte, ben costruite, piacevoli alla vista. Un luogo dove sia piacevole ritornarvi, click dopo click, ogni giorno.

Pubblicare post belli su Instagram non è naturalmente qualcosa che tutti sono in grado di fare. Occorre costanza, perseveranza, impegno. Occorre costruire il contenuto ponendo particolare attenzione, un’enfasi tutta speciale su quanto si va pubblicando. Insomma, non è da tutti.

Esistono però degli aiuti concreti, delle tecniche che, per quanto non possano fare il miracolo, possono trasformare post carini in belli, post a malapena sufficienti in post degni di condivisione.

Come Instagram può migliorare le nostre foto, ecco una semplice guida

Riferendoci alla sola app di Instagram, basta andare su ‘Impostazioni avanzate‘, selezionare la voce ‘Effettua il caricamento nella qualità più elevata‘ e la foto risulterà caricata con la massima qualità possibile. L’alta risoluzione, considerando la continua rincorsa della massima definizione dell’elettronica moderna, è fondamentale per attirare nuovi follower, onde guadagnare visibilità.

Se l’opzione verrà selezionata, la foto o il video risulterà di qualità alta, automaticamente ne verrà selezionata la versione con la massima risoluzione consentita. Naturalmente se la foto o il video sono sfocati, ‘tremano’ o semplicemente sono di cattiva qualità, il post risulterà comunque mediocre; l’azione umana è ineliminabile dal processo. La foto deve avere comunque una corretta prospettiva, un minimo di messa a fuoco e un soggetto interessante per gli utenti.

D’altronde è anche possibile, per chi si sente maggiormente avventuroso, utilizzare le tante app e i tanti programmi disponibili per la post produzione, utilizzati dai content creator professionisti. Qualche video di spiegazione su Youtube, qualche corso on line e soprattutto tanta, tanta pazienza; perché non provare? Il primo che balza alla mente è Photoshop, ormai ‘re’ immortale di queste manipolazioni, ma vi è anche il mondo – incerto e terribile – delle intelligenze artificiali e dei software online.