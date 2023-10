WhatsApp, si blocca su tutti i Samsung dalla prossima settimana I Una mazzata storica

Le notizie che sono arrivate non sono affatto buone per tutti coloro i quali sono in possesso di device della multinazionale Samsung.

Ebbene sì, perché avranno un’amara, anzi amarissima sorpresa. E questa ha come protagonista WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di Meta che è anche la più apprezzata ed utilizzata dagli utenti di tutto il mondo. Ebbene sì, sono 3 miliardi coloro che la utilizzano abitualmente, tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ed anche in Italia è lo stesso. Anzi, la percentuale di utenti che utilizzano questa piattaforma è maggiore e si attesta intorno all’85%. Insomma, si tratta di un successo davvero enorme. E ciò è dovuto dal fatto che questa applicazione, in tutte le sue versioni, viene sempre e costantemente aggiornata con l’implementazione di nuove funzionalità.

E tutte sono rivolte sia al miglioramento dell’esperienza di utilizzo degli utenti, sia alla tutela della loro privacy e di quella dei loro dati anche sensibili. In particolar modo, possiamo dire che quest’anno che sta volgendo al termine, sia stato molto, ma molto proficuo in questo senso. Sono numerosissime, infatti, le nuove funzionalità arrivate all’interno della versione stabile.

E ce ne sono altre che sono ancora all’interno delle versioni beta sia per iOS che per device Android. Purtroppo, però, queste ultime non potranno essere utilizzate dai possessori di quei device di cui abbiamo dato cenno in apertura. parliamo dei Galaxy prodotti proprio dalla multinazionale sudcoreana Samsung. Cerchiamo di capirne le motivazioni!

Galaxy e addio ai servigi di WhatsApp: utenti disperati!

In realtà, non bisogna parlare al futuro, perché questo addio è già iniziato! Anzi, possiamo dire, con certezza e senza timore di essere smentiti, che WhatsApp ha già abbandonato i device di cui vi abbiamo dato cenno in precedenza. Certo, questa fase durerà alcuni giorni, ma è già iniziata e sono già molti gli utenti che hanno sperimentato l’abbandono.

Sì, purtroppo è così ed è qualcosa di già annunciato e risaputo. Dovete sapere, infatti, che è stata la stessa azienda ad avvisare gli utenti della situazione che si sarebbe venuta a creare. Inoltre, nelle pagine di supporto di WhatsApp è apparso un chiaro riferimento a questa situazione. Sì, perché si parla del fatto che ha smesso di supportare il sistema operativo Android nelle versioni precedenti alla 5.0 Lollipop.

Ed ecco che per i possessori di Samsung Galaxy S4 e per i Galaxy Note 3, entrambi device arrivati nel 2013, ben 10 anni fa, è arrivata la triste notizia della impossibilità di utilizzare la loro piattaforma di messaggistica preferita. Se, invece, siete in possesso di dispositivi con versioni Android dalla 5.0 in poi, non dovrete avere alcuna paura!