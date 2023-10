Pay tv gratis a vita con il trucco del pezzotto: ecco cosa devi fare I Tutti i furbetti lo sanno da anni

Come ben sapete, ci sono tantissime piattaforme che offrono contenuti in streaming, dai film alle serie tv fino ai tanti eventi sportivi.

Purtroppo, però, per visionarli, gli utenti hanno bisogno di sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Ovviamente, ogni piattaforma ha il suo piano tariffario e si finisce col pagare un botto per averle tutte. Sono molti coloro i quali fanno una scelta. Infatti, propendono per una o al massimo due piattaforme alle quali abbonarsi.

E ciò per non appesantire ulteriormente le finanze già molto provate dalla crisi economica e sociale che si sta vivendo in quest’ultimo periodo e che non accenna a terminare. Come ben sapete, le previsioni non sono affatto confortanti. Altri utenti, invece, hanno trovato un’altra soluzione alla problematica della vastità di piattaforme esistenti.

Ovviamente, lo scopo è sempre lo stesso: ottenere il risparmio desiderato. Cambiano, però, le metodologie utilizzate per ottenerlo. I primi, preferiscono rimanere nella legalità, scegliendo quale piattaforme si adatta maggiormente alle proprie esigenze. I secondi, invece, sposano un metodo illegale che offre i contenuti di tutte le piattaforme a prezzi davvero vantaggiosi.

Pensate che si parla di una cifra da sborsare mensilmente che va dai 10 euro ai 15 euro. E’ davvero esigua, non credete? Certo, c’é convenienza, questo è indubbio. Parliamo del pezzotto che tutti conoscono, almeno per sentito dire. Vediamo, allora, insieme, cosa c’é da fare per ottenerlo. Tenete presente, però, che i nostri non sono consigli per sposare questa causa totalmente illegale.

Il pezzotto consente di avere tutte le Pay Tv gratis: è questo il trucco dei furbetti!

Si tratta di una piccola scatola, di un box, denominato Box Android. ovviamente, teniamo a ribadire che questi strumenti tecnologici sono illegali e che il Governo ha inasprito le pene sia per coloro i quali trasmettono sia per tutti gli utenti abbonati. La prima spese da affrontare per avere i servigi del “pezzotto” è quella dell’acquisto del decoder adatto.

Poi, ovviamente, c’é il canone mensile di 10 euro. Rispetto agli inizi, la pratica di trasmissione è totalmente cambiata. Ora si basa tutto sul sistema di card sharing. Ci sono dei codici che vengono costantemente aggiornati tramite internet. In particolar modo, questi ultimi vengono aggiornati tramite una piattaforma social ed una di messaggistica istantanea.

La prima è Facebook e la seconda è WhatsApp! E sono tantissimi gli utenti che utilizzano questo metodo illegale. Ricordiamo, però, che, una volta scoperti, agli utenti viene comminata una sanzione e, in più, questi rischiano anche il carcere. Pertanto, vi diciamo che sì, conviene sottoscrivere un abbonamento del genere, ma le sanzioni economiche sono davvero enormi!