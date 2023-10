Virus, nuova minaccia di pandemia: viene dai maiali I Per anni non si sono accorti di questo tremendo virus

Una nuova minaccia di pandemia sta spaventando la popolazione. Sembra che questa volta a portarla potrebbero essere i maiali. Per anni non si sono mai accorti di questo pericolosissimo virus.

Quando si parla di virus nel post Covid scatta sempre un certo allarme. Il Covid ci ha segnato sia come persone che come paese, per 2 lunghi anni le nostra abitudini sono cambiate in maniera radicale e probabilmente anche noi.

2 anni in cui si sono dovuti tenere a freno i contatti umani, per non rischiare che la pandemia continuasse a dilagare. Il tutto con notevole problematiche a livello psicologico e di capacità di socializzare. Ovviamente, non stiamo neanche qui a parlare degli ingenti danni economici che il caro Covid ha portato con se, problematiche che ancora oggi ci portiamo dietro senza nemmeno accorgercene.

Adesso si stanno diffondendo le voci di una nuova pandemia, di un nuovo virus che potrebbe in qualche modo influenzare la nostra vita, ma noi non siamo di certo pronti a questo. Il solo pensiero di un’altra pandemia fa disperare la popolazione.

Eppure gli studi recenti hanno rivelato la presenza di alcuni ceppi di virus portati dai maiali. Essi erano sconosciuti fino a questo momento e nessuno credeva di doverci fare i conti. Un’influenza suina, ma completamente differente da ciò a cui siamo stati fino a questo momento abituati.

I maiali come conduttori di virus

I maiali possono contagiare l’uomo con i loro virus, ma è vero anche il contrario, quindi l’uomo può contagiare l’animale. Questo avviene perchè, per le sue caratteristiche il maiale sembra essere un intermediario chiave nella diffusione dei virus influenzali tanto tra animali che agli esseri umani. Ecco anche spiegato il motivo per cui, i controlli alimentari presta molta attenzione alla carne di maiale.

Questo particolare animale, sembra essere in grado di fornire al virus un ambiente adatto per il rimescolamento dei segmenti genetici tra umani, maiali e uccelli. In poche parole, il maiale è il luogo in cui i virus sembrano essere in grado di prolificare più velocemente.Un rischio che sarebbe cresciuto, proprio per l’aumento del commercio delle carni suine anche a livello internazionale.

I nuovi studi

Gli attuali studi su quelli che sono i rischi di pandemia portati dai maiali hanno rivelato come vi sia stata l’evoluzione di diverse tipologie di virus geneticamente distinti che indisturbati circolano nella popolazione suina e che per anni non erano mai stati rilevati. Probabilmente tali virus sono decenni che esistono, ma nessuno mai li aveva studiati.

Si parla di maiali presenti nel sud-est asiatico, ma considerando l’aumento dell’importazione, in Italia anche sale la preoccupazione per la presenza di tali virus nelle carni che portiamo a tavola. Il rischio è quello della nascita di nuovi ceppi di virus, che possono essere oltremodo dannosi per l’uomo.