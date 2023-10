Forno a microonde, c’è un pulsante segreto che devi usare sempre I Ti salva da un rischio terribile

Il forno a microonde è uno dei dispositivi che, col passare del tempo, sono diventati praticamente indispensabili nelle cucine.

Certo, in Italia la prima azienda li ha prodotti soltanto nel 1984 quando già negli Stati Uniti d’America erano largamente utilizzati. Purtroppo, però, c’era scetticismo nei loro confronti poiché si aveva paura delle onde elettromagnetiche da loro generate. E fu così che, soltanto agli inizi degli anni 2000, ci fu una loro espansione.

Da quel momento in poi, possiamo dire, che il loro utilizzo sia stato massivo. Soprattutto perché, rispetto ai primi forni proposti, questi elettrodomestici oltre ad essere pensati per scongelare il cibo e le pietanze e riscaldare queste ultime, da quel momento, si poteva anche cuocere al suo interno. E tutte queste operazioni sono veloci.

Sicuramente sono molto più veloci di quelle che vedono protagonisti i forni elettrici. Quindi, possiamo dire che grazie ai forni a microonde si ottiene anche una buona dose di risparmio che, di questi tempi assurdi con la crisi economica che non accenna a smorzarsi, è assolutamente un bene. Dovete sapere, però, che, nonostante un utilizzo frequente di questi dispositivi, nessuno li conosce a sufficienza.

Ebbene sì, ci sono delle cose nascoste con cui gli utenti fanno fatica ad entrare in contatto. In realtà, non lo sono, ma lo diventano perché chi ne è in possesso non le utilizza e non ne conosce l’esistenza. In pratica, sono lì, pronte ad aiutare tutti, ma nessuno le prende in considerazione. Vogliamo parlarvi di una di queste. Si tratta di un pulsante fantastico che vi svolterà la vita!

Ecco il pulsante del microonde da tenere d’occhio ed attivare per evitare guai seri!

Ebbene sì, perché lesioni e scottature sono sempre dietro l’angolo così come quando si parla di forni tradizionali. Per questo motivo, prima di utilizzarlo, ma, soprattutto, prima di acquistarne uno, bisognerebbe sincerarsi della presenza di questo pulsante dalla funzionalità molto, ma molto importante. Vediamo di quale si tratta.

E’ un pulsante che evita a tutti di bruciarsi le mani, soprattutto ai più piccini. Parliamo del blocco di sicurezza, grazie al quale nessuno sarà in grado di utilizzare il dispositivo in questione. Quando attivato, comparirà una “L” sul display del forno a microonde. Non si aprirà e nessuno potrà utilizzare il pannello di controllo.

Pensate che neanche tramite App potrà essere sbloccato. Per poterlo sbloccare e per tornare ad utilizzarlo normalmente, bisognerà premere gli stessi pulsanti utilizzati per il blocco. In pratica, non dovrete fare altro che tenere premuti insieme e per tre secondi di fila il pulsante Orologio e quello con i segni “+” e “-“.