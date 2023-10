Lavatrice, è il contrario di quello che pensi: se lo fai consumi di più e danneggi anche il bucato

Pensi di saper utilizzare la tua lavatrice? Se commetti uno di questi errori rischi di rovinare il bucato e di consumare di più.

Lavatrice grande amore di tutte le casalinghe italiane. A dire il vero, se la batte con l’asciugatrice che in pieno inverno diventa di grande utilità. Ma torniamo al momento alla nostra cara lavatrice. Un elettrodomestico indispensabile per tutte le famiglie, a maggior ragione per tutti coloro che hanno una famiglia molto numerosa.

Purtroppo dobbiamo riconoscere che anche su di lei cade l’accusa di essere colpevole di un consumo di corrente che sembra crescere di mese in mese.

Sappiamo bene che della lavatrice se ne fa un utilizzo veramente sproporzionato, la si utilizza in maniera quasi quotidiana, per poter assicurare alla propria famiglia di avere sempre vestiti puliti da indossare. Che sia questo il motivo per cui ci costa così tanto la nostra cara lavatrice?

In realtà le motivazioni non sono da ricercare nel quanto la si utilizza, ma nel come. Quindi, per poter risparmiare nell’utilizzo di questo indispensabile elettrodomestico, si rivela di fondamentale importanza per riuscire ad avere un consumo di energia elettrica che non sia eccessivo. Ma in realtà, sapere utilizzare correttamente la lavatrice non vuol dire solo questo, ma molto altro ancora e ve lo spiegheremo.

Utilizzare la lavatrice, forse lo stai facendo nella maniera sbagliata

Esattamente, forse non te ne sei mai resa conto, ma è possibile che tu stia utilizzando la tua lavatrice nella maniera sbagliata. Non credi che questo sia possibile? Ti possiamo assicurare che è esattamente così. Un errore che si rivela veramente imperdonabile. Non conoscere alcuni semplici trucchi vuol dire essere causa di un notevole dispendio di energia.

Ma come se non bastasse, se fai tutto ciò che di seguito ti diremo di non fare, allora sta mettendo a rischio anche i tuoi abiti e soprattutto la vita media del tuo elettrodomestico. In fondo sono sufficienti delle piccole e semplici attenzioni.

Cosa fare per migliorare il consumo della lavatrice

Per poter sfruttare le potenzialità della tua lavatrice, innanzitutto devi imparare ad utilizzarla nella maniera corretta. Quindi nel momento in cui ti appresti ad avviare un programma, regola attentamente tutti i parametri dell’elettrodomestico, in modo tale che la temperatura dell’acqua sia impostata su quella più bassa possibile, in questo modo eviterai sprechi di energia e inoltre non rovinerai i vestiti.

Inoltre è sconsigliato aggiungere detersivo direttamente nel cestello durante il lavaggio. Non solo rischieresti una cattiva riuscita del ciclo stesso della lavatrice, ma potresti causare striature e macchie sui tuoi vestiti. Infine ti ricordiamo l’importanza di procedere periodicamente con la pulizia dell’elettrodomestico, sia per quello che riguarda il cestello che il filtro. Non solo eviterà che la lavatrice vada in sovraccarico, ma le permetterà anche di avere una vita più duratura.