Bonus bollette, tutte le informazioni per richiederlo I Ecco quanto risparmierai

Proprio ora che ci si stava avvicinando alla data fatidica del 30 settembre, quella della scadenza, ecco arrivare una buonissima notizia.

Sì, perché il 30 settembre scade quella che è la proroga stabilita dal precedente Decreto e che riguarda la misura di sostegno al reddito relativa ai rincari energetici. parliamo del Bonus Bollette che, in questi mesi di attività, ha consentito alle finanze delle famiglie italiane di respirare davvero tantissimo. Come ricordate, è stata istituita dal Governo precedente.

E quello attuale, per fortuna, ha prorogato queste misure di vitale importanza per gli utenti italiani. C’era, però, lo spettro della sua fine, della sua chiusura per problemi legati alla mancanza dei fondi necessari. Ora, però, è giunta la notizia fantastica che sta facendo fare i salti di gioia a tutte le famiglie che ne hanno beneficiato fino ad ora.

Infatti, non solo questa misura verrà prorogata, ma, a questa, se ne aggiungerà un’altra che darà ancora più respiro alle finanze familiari. Come ben sapete, si parlava del Bonus riscaldamento. Ma non è questa la buona notizia che vogliamo darvi. Sì, perché questo bonus, previsto all’interno dei precedenti decreti, non ci sarà.

Verrà sostituito da un’altra misura che, sicuramente, sarà molto, ma molto apprezzata. Ovviamente, riguarderà le famiglie che sono in condizioni di disagio economico. E varrà per i prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre. Vediamo, allora, in cosa consiste questo nuovo aiuto per le famiglie italiane pensato dal Governo.

Aiuto extra per le famiglie in condizioni di disagio economico.

Sì, è questa la volontà del Governo. Aiutare ancora di più questa particolare categoria di famiglie molto colpita da quella che è la crisi economica che va avanti da moltissimo tempo. La bozza del decreto che sta circolando in questi giorni, infatti, non solo prevedere la proroga fino a dicembre del bonus bollette, ma contiene un aiuto extra per le famiglie.

Ci sarà sempre l’Iva al 5% sulle bollette del gas ed il taglio degli oneri di sistema. Inoltre, viene potenziato il bonus bollette sia per la luce che per il gas. Infine, ecco la novità che va a sostituire il Bonus riscaldamento. Si tratta di un aiuto extra che interesserà ben 4 milioni di famiglie italiane che, ovviamente, andrà a sommarsi con il bonus sociale riguardante le bollette.

Ricordiamo che il bonus sociale è rivolto a tutte quelle famiglie che sono in possesso di un ISEE inferiore ai 15 mila euro. Questa soglia aumenta a 30 mila euro nel caso in cui il nucleo familiare risulti avere più di 4 figli a carico. Questo nuovo bonus extra verrà erogato alle famiglie in maniera proporzionale ai componenti il nucleo familiare.