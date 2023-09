Google Maps, è finita per gli infedeli seriali: se usi l’app in questa maniera li becchi alla prima scappatella

Google Maps fa compagnia a tutti gli utenti da tantissimo tempo, ormai, anzi possiamo dire che sia diventato maggiorenne.

Sì, perché la prima versione di questo servizio offerto dal gigante tech di Mountain View è arrivata ben 18 anni fa. E subito ha cambiato le vite di tutti. Permette, infatti, di raggiungere la propria destinazione, conoscendo varie informazioni relative al percorso scelto. Ora, però, è arrivato qualcosa di davvero importante che permette di stanare un partner infedele.

Sì, avete capito benissimo. Tra le tante funzionalità c’é anche questa. Certo, per arrivare a capire di cosa si tratta, bisogna fare un piccolo passo indietro. Come ben sapete, infatti, Maps di Google consente di scegliere il percorso più congeniale alle proprie esigenze. Si possono evitare le autostrade ed i pedaggi.

Magari non si ha fretta di raggiungere il posto e, quindi, si vuole ammirare le bellezze delle località attraversate. Ma si può anche chiedere di segnalare attrazioni culturali, paesaggistiche lungo il tragitto. Ultimamente, poi, si può anche scegliere il percorso migliore in base al carburante utilizzato nella vettura in possesso.

Ci sarebbe da dire ancora tantissimo su questo servizio del colosso americano, ma quello che ci interessa è ben altro. Sì, perché se pensate che qualcuno vi tradisca, ora Maps ha la feature che fa per voi, Non ce n’é per nessuno. Riuscirete a scovarlo anche in capo al mondo. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come utilizzarla al meglio!

Maps combatte gli infedeli: non riusciranno neanche a vedersi una sola volta.

Ebbene sì, è qualcosa di davvero stupefacente. Certo, ci dispiace per quanti sono soliti tradire la propria compagna o il proprio compagno. Ma, poiché è eticamente scorretto il tradimento, ci sentiamo di stare dalla parte delle persone tradite. Ecco allora come poter ottenere il massimo da questo strumento offerto da Google.

E lo facciamo, prendendo in esame una storia realmente accaduta. Possiamo dire, però, che questa scoperta sia stata fatta per caso, ma è risultato un ottimo metodo per altre coppie. Un signore peruviano impostò, tempo fa, il suo tragitto. In particolar modo, voleva vedere le strade della città di destinazione.

Ed allora aprì la funzione Street View. Dopo un po’ di tempo ecco la macabra scoperta. Vide un viso familiare in compagnia di un altro uomo. Aumentando un po’ di volte lo zoom, riuscì a capire che quella che era solo una sensazione, invece, si trattava della pura e vera realtà. Era sua moglie in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Subito chiese il divorzio, portando queste prove. E la sua richiesta fu accolta.