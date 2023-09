iPhone, se riesci a trovare la differenza tra il modello Usa e Ue sei un falco I Il dettaglio non lo trova nessuno

L’iPhone 15 e le differenze tra USA e UE, ecco le differenze che non sono semplicissime da notare, ma ci sono.

Ebbene, l’attesa è finita, per gli amanti iPhone è finalmente arrivato il momento di conoscere il nuovissimo modello della mela che, dopo quella di Adamo ed Eva, è la più nota al mondo. Che poi in effetti, se Eva avesse ceduto per un iPhone lo avremmo capito di più. A parte l’ironia, torniamo ai nostri cari iPhone 15.

Siamo arrivati alla 15esima generazione di questi apparecchi che hanno rivoluzionato il mondo del tech. Stiamo parlando di iPhone, che guai a definirli smartphone, ma pensiamo anche a tutti gli altri dispositivi a marchio Apple.

Oggetto del desiderio di moltissimi l’iPhone 15 era molto atteso. Mentre c’è chi è già corso a prenotare il nuovo modello, c’è chi invece, si dice deluso delle poche novità presentate da Apple tra il modello 14 e il 15. Ma in fondo, in poco più di un anno di lavoro, da un dispositivo che è già al top, cosa ci si può mai aspettare?

Quello che in molti non sanno è che tra gli iPhone 15 venduto in giro per il mondo ci sono delle differenze, soprattutto tra quello commercializzato negli USA e quelli dell’UE, vediamo se qualcuno sa di cosa si tratta.

iPhone 15, cosa cambia

Dicevamo che iPhone 15 era molto atteso e sicuramente ha segnato una netta diminuzione dei prezzi dei modelli precedenti, che attualmente possono essere acquistati a prezzi che potremmo definire, alla portata veramente di tutti.

La grandissima novità di questo modello è la sua composizione. Si preannuncia come un dispositivo pressapoco indistruttibile considerando la sua composizione in titanio. Un prodotto completamente nuovo, ancora più affidabile, che come ben saprete, aggiornamento dopo aggiornamento continuerà a migliorare e a mostrare il lato migliore di se.

La differenza tra i modelli USA e quelli UE

Ebbene Apple aveva anticipato, qualche giorno prima della messa in commercio, che tutti i modelli in commercio sarebbero stati uguali, tutti sarebbero stati utilizzati con e-sim, la nuova tecnologia che permette di utilizzare il proprio numero telefonico senza l’utilizzo della carta fisica. Invece la novità e un’altra.

I modelli in vendita negli USA saranno dotati tutti di e-sim, invece per i modelli destinati all’UE sarà presente il classico carrellino per la SIM fisica. Che Apple abbia ritenuto che gli altri stati non fossero pronti al cambiamento?