WhatsApp, ti darà la possibilità di fare una cosa che hai sempre sognato I Occasione unica per tanti

WhatsApp in continua evoluzione, finalmente potrai fare qualcosa che avresti sempre voluto, ma non hai potuto fino ad oggi.

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate a livello globale. Ognuno di noi ogni giorno, in maniera quasi inconsapevole, utilizza tale applicazione per riuscire a restare in contatto con amici, parenti e colleghi.

L’app disponibile sia su cellulari Android che Apple, è molto semplice, intuitiva da utilizzare e offre una serie di funzionalità che rende la comunicazione molto più semplice e veloce. Perché definirla solo, una app per inviare messaggi, non ci sembra proprio la cosa più corretta da fare.

WhatsApp permette di condividere foto, note vocali, link, contatti e anche documenti. Anzi ad essere sinceri sono molte le attività quotidiane in cui questa semplice app ci può aiutare, soprattutto nello svolgimento delle pratiche burocratiche considerando che sono molti gli enti, a livello locale, che permettono l’accesso anche tramite la messaggistica WhatsApp.

Ma per tutti coloro che non top sapessero anche in termini di messaggistica le cose stanno cambiando e ben presto WhatsApp permetterà di fare qualcosa che prima, proprio non era possibile fare. Siamo sicuri che questa evoluzione piacerà molto.

WhatsApp ecco cosa di potrà fare grazie alle nuove regole

Quindi mentre Facebook e Instagram sono stati inserti dalla Commissione europea nel gruppo dei social network, YouTube è l’unico vero condivisone di video e invece WhatsApp e Facebook Messenger fanno parte delle app per la messaggistica istantanea.

Proprio quest’ultime entro il 2024 dovranno adeguarsi alle nuovissime regole, quindi dovranno recepire il nuovo Digital Markets Act e molte cose cambieranno. Le nuovissime schermate sono già trapelate, anche se non si nasconde una certa preoccupazione nei confronti di questo cambiamento e di quello che significherà per il nostro vecchio e amato WhatsApp che si continua a modificare di mese in mese.

Ecco cosa cambia

Cosa sarà possibile con i cambiamenti della piattaforma? La Commissione Europea ha deliberato che attraverso l’app di messaggistica istantanea dovrà essere possibile condividere messaggi che su altre piattaforme di comunicazione tramite messaggio.

Un’implementazione che renderà possibile comunicare attraverso WhatsApp con persone che ancora non hanno installato l’applicazione sul loro dispositivo. In questo modo comunicare sarà ancora più semplice.