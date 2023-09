Conti correnti, tutti gli italiani li stanno chiudendo: hanno trovato la soluzione più remunerativa I Ti liberi dalle banche

Negli ultimi mesi sono moltissimi i correntisti che stanno decidendo di abbandonare le banche, ecco il motivo.

La vecchia pratica di nascondere i risparmi sotto al materasso, o all’interno di piccole cassaforti nella propria abitazione è sicuramente caduta in disuso, anche se non stentiamo a credere che si siano ancora persone che lo facciano.

Con i costi della vita in continuo aumento sono moltissime le persone che si pongono dubbi nei confronti delle loro finanze, chiedendosi se e in che misura i soldi che hanno in banca, sul loro conto corrente siano al sicuro.

questo ius effetti, è un argomento che sta a cuore a tutti i correntisti, che da molti anni si pongono domande, anche alla luce dei continui fallimenti delle banche, che in alcuni casi, hanno fatto in modo che i risparmiatori rimanessero senza il denaro messo da parte con il lavoro di una vita intera.

Negli ultimi mesi sembra che da parte dei correntisti si sia aperto una sorta di esodo, un cambiamento radicale, che nessuno si aspettava, anche considerando i preconcetti che fino a non molti anni fa si nutrivano nei confronti di un’alternativa che al momento sembra essere la preferita dagli italiani.

Gli italiani hanno scoperto che così i loro risparmi sono al sicuro

Vedersi portar via i risparmi che per una vita si sono accumulati manda nello sconforto veramente chiunque. Proprio per questo motivo si rende indispensabile scegliere la migliore alternativa in assoluto, per evitare che questo succeda.

Sappiamo bene che l’economia attuale offre sempre una minore sicurezza per quello che riguarda il mercato e i risparmi, anche investire può essere la migliore scelta in assoluto, ma anche la peggiore che si possa mai fare. Ma sembra che una soluzione è alla portata di tutti.

La soluzione

Negli ultimi mesi molti correntisti stanno rivalutando il conto corrente alla posta. Se precedentemente era visto come poco sicuro ed efficiente, adesso non solo risulta essere più sicuro del conto bancario, ma anche e soprattutto molto più economico.

Il conto corrente postale ha un costo annuo di circa 30 euro, a fronte dei 140 che in media costa un conto corrente bancario. Ad oggi il conto corrente postale offre la possibilità di accedere a servizi come libretti degli assegni, carte di credito e di debito e app per gestire da remoto il proprio conto.