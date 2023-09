Elettrodomestici, il killer della bolletta non è quello che pensi: resti di stucco I Puoi usarlo solo così

Ormai lo sanno tutti che gli elettrodomestici sono apparecchi energivori e che, quindi, di conseguenza, si fanno sentire tanto in bolletta.

Purtroppo, in quest’ultimo periodo, la crisi economica e sociale è diventata praticamente insostenibile dato che dura, ormai, da ben tre anni. Si pensava che dopo la pandemia si potesse tornare a respirare ed invece le giornate sono diventate ancora più grigie a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina che ha fatto rinvigorire la crisi energetica.

I prezzi della materia energetica sono aumentati a dismisura e di conseguenza, le bollette sono schizzate verso l’alto. Si è ad un punto di non ritorno dato che sono stati annunciati ulteriori aumenti in questo periodo che, di fatto, è cruciale. Sì, perché ci si appresta ad affrontare l’autunno prima e l’inverno subito dopo.

Le giornate tenderanno ad accorciarsi e le ore di luce diminuiranno. Inoltre, diventeranno sempre più fredde. Ci sarà bisogno, quindi, di maggiore luce artificiale ed anche dei riscaldamenti. Ovviamente, i costi si duplicheranno! Sarà praticamente un’altra grande mazzata. Come abbiamo già avuto modo di accennare, sono gli elettrodomestici a far schizzare le bollette.

Sì, sono tutti energivori, ma è uno in particolare che fa aumentare i costi in bolletta a causa dei suoi altissimi consumi. E dovete sapere che stiamo parlando di un dispositivo di cui nessuno poteva immaginare questo comportamento davvero deleterio. Lo vedremo insieme e siamo sicuri che resterete davvero a bocca aperta.

Ecco l’elettrodomestico vampiro! Meglio usarlo in questo modo.

Siamo sicuri che starete pensando alle lavatrici o alle lavastoviglie. Ma molti di voi stanno puntando il dito anche contro i frigoriferi, le asciugatrici ed il forno. In realtà, potremmo anche darvi ragione, dato che consumano davvero un botto di energia. Ma non sono questi di cui dovete preoccuparvi. O meglio, questi dispositivi già sono attenzionati.

Sì, perché se ne conoscono i consumi e si cerca di mettere in atto dei trucchetti, degli escamotage che possano garantire di ottenere un po’ di risparmio. Quello di cui non si conosce il comportamento, né si conosce il consumi è un altro ed è anche piccolo. Sì, perché rientra nei piccoli elettrodomestici, ma di piccolo ha solo la dimensione.

I consumi sono enormi. Stiamo parlando del ferro da stiro che ha dei consumi molto, ma molto simili a quelli del forno elettrico. Sì, è vero, il ferro da stiro non viene utilizzato di continuo, ma è bene prendere degli accorgimenti in grado di far incidere meno in bolletta. Intanto, il primo consiglio è quello di accenderlo quando ci sono molti indumenti da stirare, mentre il secondo è quello di scegliere la fascia oraria in cui i consumi costano di meno.