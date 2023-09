Piano cottura graffiato? Ti basta questo ingrediente che hai in casa: tornerà come nuovo in pochi minuti

Graffi, che fare? All’interno dei danni al piano cottura o generalmente dei danni alla cucina, si tratta di uno degli inconvenienti che più addolorano le massaie. Vediamo insieme alcuni rimedi.

I graffi, in casa, sono un problema notevole, difficile da aggirare. Le macchie possono essere pulite, lo sporco incrostato strofinato via con un po’ di sudore e prodotti appositi, ma che cosa fare con i graffi? Si tratta di un oggetto che, almeno ad un primo impatto, appare indelebilmente rovinato.

I graffi colpiscono in particolar modo il metallo, specie l’acciaio; e se questo è indubbiamente resistente, ciò non vuol dire sia anche esente da danni, da graffi di ogni genere. Come risolvere allora i graffi a materiale tanto d’effetto, tanto bello quanto difficile da riparare?

Vi sono naturalmente alcuni rimedi tanto naturali, quanto inoffensivi. Soluzioni a buon mercato, a disposizione di tutti. Non serve necessariamente recarsi nei negozi ultra specializzati, né ricorrere a rimedi di tecnici ed esperti. E’ sufficiente un po’ di manualità, un po’ di sano senso pratico. Naturalmente i graffi non andranno mai via del tutto, è impossibile cancellarli davvero. Però si vedranno meno; e d’altronde su piani di cottura ed elementi di cucina nessuno pretende la perfezione, è naturale che si veda che vengano usati ogni giorno.

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il dentifricio; non a caso viene usato anche per cancellare i graffi dagli occhiali. Basta spalmare un dito di dentifricio sull’area interessata, distendendolo con attenzione sul graffio; successivamente toglierlo con un po’ di ovatta inumidita e risciacquare. Il dentifricio però deve obbligatoriamente essere di pasta bianca, altrimenti il rimedio non funzionerà.

Tutti i rimedi per cancellare i graffi, ecco le soluzioni

La seconda alternativa consiste nell’utilizzare bicarbonato di sodio; ne basta un cucchiaio e un po’ d’acqua, onde ottenere una ‘polpa’ da passare con un panno sui graffi. Successivamente l’area va risciacquata, onde cancellare i graffi.

La terza alternativa prevede l’uso di olio d’oliva; qualche goccia su un batuffolo di ovatta e il graffio diventa meno visibile. Ricordatevi di asciugare via l’olio con un batuffolo asciutto e di eliminare ogni traccia dell’olio utilizzato, a meno di non voler sporcare nuovamente il luogo.

E infine, come dimenticare l’aceto? La sostanza non eliminerà i graffi, ma li renderà molto meno visibili; basterà usare poi un panno per cancellarne le tracce e vedere il piano cottura brillare come non mai.