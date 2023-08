Forno a microonde, se lo usi così rischi la tua vita: muori sul colpo

Il forno a microonde è arrivato nel nostro paese negli anni ottanta del secolo scorso tra lo scetticismo generale vari pregiudizi.

A distanza di oltre quarant’anni, però, possiamo dire che sono decaduti tutti questi ultimi ed è un elettrodomestico largamente utilizzato. Sì, perché permette sia di cuocere tantissime pietanza sia di riscaldarle. E’ molto comodo, rapido e facile da utilizzare. E con la vita frenetica di questi tempi moderni, possiamo dire che vada a braccetto.

Sì, perché i tempi di cottura sono molto più rapidi di un forno tradizionale presente nelle abitazioni. Certo, non si può dire che non sia energivoro, anzi. Anch’esso consuma la sua parte di energia e incide sulla bolletta. Ma, ormai, non se ne può fare più a meno. Sono sempre di più gli italiani che lo preferiscono al forno elettrico.

E c’è da dire che viene preferito anche rispetto alla friggitrice ad aria. Purtroppo, però, nonostante un utilizzo massivo, ci sono degli errori che si commettono che possono anche risultare deleteri per la salute degli abitanti della casa. In realtà, possono anche portare alla morte. Un piccolo errore, casuale e finirebbe tutto nel peggiore dei modi.

Sono tanti gli errori che si possono commettere, ma tra questi ce n’è uno che è il più pericoloso di tutti. E c’è da dire che questa cosa è risaputa, eppure qualcuno, distrattamente, continua a commetterlo. Anche se, per fortuna, viene fermato all’ultimo istante. Vediamo, allora, insieme cosa non bisogna fare quando si utilizza il forno a microonde.

Un errore banale con cui gli utenti rischiano la vita ogni giorno.

In realtà, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, di errori ce ne sono tanti e tutti vengono commessi ogni giorno ed a qualsiasi ora. Sì, perché con questo dispositivo il pericolo è dietro l’angolo. Ad esempio, c’è della frutta che non andrebbe mai inserita all’interno del forno a microonde, né, tantomeno, le uova crude perché potrebbero esplodere.

I peperoncini, poi, meglio tenerli lontani, altrimenti diventerebbero nocivi per la salute. Ma ciò che è più pericoloso è, senza dubbio, la carta stagnola. Sì, avete capito benissimo. Sì, perché quando è all’interno di un forno a microonde in funzione, provoca delle scintille. E queste possono dare il via ad incendi pericolosissimi.

Stiamo parlando pur sempre di un dispositivo collegato alla corrente elettrica. Ed è un niente che possa accadere l’irreparabile. L’incendio del forno a microonde, potrebbe portare allo scoppio del dispositivo e a conseguenze nefaste per chi si trova nei suoi paraggi. Fate, quindi, moltissima attenzione quando lo utilizzate.