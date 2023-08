Bonus bollette 2023, lo possono richiedere solo questi cittadini: ecco il metodo

La crisi che sta attanagliando i cittadini italiani è ben nota ed anche le conseguenze tragiche che questa sta avendo su tutti.

Ormai dura da troppo tempo e le famiglie stanno praticamente boccheggiando. E’ aumentato tutto. I prezzi di beni, anche quelli di prima necessità, e servizi sono, ormai, alle stelle e non si riesce ad arrivare alla fine del mese. I cittadini sono costretti a prelevare denaro contante dai risparmi conservati nei conti correnti pur di sopravvivere.

E, parlando dei conti, l’inflazione la sta facendo da padrona. Infatti, oltre ad abbassare il potere di acquisto degli utenti, sta letteralmente depauperando i conti degli italiani, a causa anche dei bassi tassi che vengono operati su questi ultimi dai vari Istituti di Credito. Tornando al nostro discorso, quello della crisi e dei prezzi alti, uno dei maggiori rincari riguarda le bollette energetiche.

Che siano della luce o del gas non fa nessuna differenza. Sono aumentate e difficili da digerire. Non bastano i trucchetti legali né, tantomeno, basta più il bonus come era concepito. Infatti, il risparmio ottenuto in bolletta grazie al bonus, si azzera se messo a paragona con altri aumenti. Attenzione, però, perché arriva il nuovo bonus bollette.

Purtroppo, ne possono usufruire solo determinati cittadini. Non è per tutti. Ecco perché vogliamo parlarvene. In questo modo riuscirete a capire se anche voi rientrate nel range di coloro i quali possono richiederlo. In più, vi diremo anche come fare per ottenerlo. Pronti a scoprire se fate parte di questa schiera di eletti?

Bonus bollette 2023 non per tutti: ecco chi può richiederlo e come.

Ebbene sì, questa nuova misura di sostegno al reddito non sarà per tutti, ma solo per una ristretta cerchia di persone. Innanzitutto, vi diciamo che prevede un unico contributo in bolletta di 150 euro per ogni famiglia beneficiaria. Quindi, questa cifra è il risparmio massimo che si potrà ottenere. Il requisito da soddisfare è la soglia ISEE inferiore ai 25 mila euro.

E fin qui nulla di anormale. Vediamo, allora, perché i beneficiari saranno pochi. Ci sono altri requisiti da dover soddisfare per poter accedere a questa misura di sostegno al reddito. Ovviamente, bisogna essere intestatari di un’utenza di energia elettrica ed essere iscritti all’anagrafe del Comune di Roma. Sì, avete capito benissimo.

Di questo Bonus potranno usufruire solo i cittadini di Roma, dato che è stato istituito dal Comune di Roma Capitale. E sarà il Direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali e della Salute a provvedere ad inserire le famiglie beneficiare in un’apposita lista. La cifra stanziata è di circa 5 milioni di euro. I cittadini delle altre città possono sperare solo nell’aiuto del Governo.