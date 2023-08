Fotovoltaico, arriva l’enorme offerta: diventa gratis nel 2024 | Il bonus va preso ora

Con i numerosi rincari delle bollette energetiche di questi ultimi tempi, c’è qualcosa che può portare ad avere un risparmio davvero enorme.

E non parliamo dei vari trucchetti per risparmiare sui consumi degli elettrodomestici. Certo, anche questi fanno respirare le finanze familiari al pari del bonus bollette. Ne abbiamo visti tantissimi di escamotage nel corso del tempo. Pensiamo a quelli validi per gli elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie.

Bisogna metterle in funzione a pieno carico, ovviamente, non bisogna sovraccaricarle. Inoltre, poi, nel caso delle lavatrici, è sempre bene non impostare temperature assai elevate. In questo modo, non solo il bucato viene lavato ed igienizzato comunque alla perfezione, ma avrete anche un risparmio consistente.

Inoltre, per quanto riguarda, ad esempio, i forni, bisognerebbe evitare di preriscaldarli e, soprattutto, bisognerebbe spegnerli a venti minuti dal tempo di cottura della pietanza al suo interno. Questa continuerà a cuocere senza problemi, ma avrete risparmiato consumi elettrici per ben venti minuti. Insomma, di trucchetti ce ne sono e sono anche parecchi.

E tutti, chi più e chi meno, vi faranno raggiungere l’obiettivo prefissato. Ovvero, ottenere risparmio sui consumi che si tradurrà in bollette più “umane”. E, poi, c’è lui, il sogno di tantissimi utenti. Stiamo parlando del fotovoltaico. E questo sogno, per molti finito nel dimenticatoio, potrà essere rispolverato ed esaudito. Sì, perché potrete averlo praticamente gratis. Vediamo come.

Ministero dell’Ambiente e Reddito Energetico: dal 2024 impianti fotovoltaici gratis.

Ebbene sì, sembra non poter essere vero, ma è così! Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), ha stanziato ben 200 milioni di euro proprio per l’installazione di impianti fotovoltaici. E sono fondi diretti a tutte quelle famiglie che vivono in situazioni di disagio economico. Ovviamente, come spesso capita in queste situazioni, a far da indicatore è l’attestazione ISEE.

E ci sono due soglie da attenzionare. La prima è 15 mila euro ed è valida per tutti i nuclei familiari, mentre la seconda è 30 mila euro ed è valide per tutte le famiglie con almeno quattro figli a carico. C’è un altro requisito fondamentale da dover rispettare e questo riguarda gli impianti che vanno ad essere installati. La loro potenza non deve essere inferiore ai 2 kWh e non deve superare i 6 kWh.

Questo Fondo è destinato per l’80% alle Regioni del Sud Italia e, secondo quanto riportato da fonti del Ministero, può anche essere incrementato dalle Regioni e dalle Province, nonché anche dalle varie organizzazioni presenti sul territorio. E’ davvero il momento di approfittarne per ottenere un impianto fotovoltaico a costo zero e un conseguente enorme risparmio energetico!