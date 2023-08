Vodafone, nuovi costi per gli Italiani: stangata per tutti i clienti

E’ un periodo realmente nero, oseremmo dire tragico, per quanto riguarda i prezzi di beni e servizi per tantissimi cittadini italiani.

Purtroppo, poi, dura anche da troppo tempo. Tutto è iniziato con la pandemia di Covid 19 e, quando si pensava che la situazione potesse riprendersi, ecco che è arrivato il conflitto tra Russia ed Ucraina a rincarare la dose. Come ben sapete è aumentato tutto, ma proprio tutto. Ed il tasso di inflazione è salito a dismisura. Gli italiani non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Tra i tanti aumenti dei prezzi, quelli che hanno registrato i maggiori rincari sono i carburanti e le bollette energetiche, elettricità e gas non fa alcuna differenza. E nuovi aumenti attendono i cittadini italiani. Purtroppo, poi, c’è da dire che si sono registrati aumenti anche per quanto riguarda le tariffe relative ai provider di servizi telefonici.

Come ben sapete, sia le tariffe di rete mobile che quelle di rete fissa, attraverso rimodulazioni unilaterali dei contratti, sono aumentate nel corso dei mesi ed altre aumenteranno ancora. Tutto è iniziato a novembre con Tim, seguita a ruota da WindTre e Vodafone. E proprio quest’ultima, dopo aver aumentato le sue tariffe, sta nuovamente facendo parlare di sé.

Sono in arrivo nuovi ed ulteriori costi per tutti gli utenti. Si tratta di una vera e propria batosta che arriva a pesare ancora di più sulle finanze degli italiani. Al peggio non c’è mai fine! Oggi questo adagio risulta essere davvero d’attualità. Ma vediamo quali sono le ultime, drastiche decisioni prese dalla multinazionale Vodafone.

Ancora costi sul groppone degli italiani: questa volta è Vodafone a rincarare la dose.

Ebbene sì, i cittadini che scelgono questo provider di servizi telefonici dovranno sobbarcarsi altri costi. In particolare saranno gli utenti di rete mobile ad avere la peggio in questa situazione. Infatti, dovete sapere che le Sim diventeranno a pagamento. E tutto ciò riguarderà tanto i subentri quanto i cambi di intestatario.

Innanzitutto, c’è bisogno di specificare che queste attività dovranno essere richieste solo ed esclusivamente dagli intestatari. non si potrà più farlo solo portando con sé i documenti e le deleghe. Questo non è più permesso. Detto ciò, Vodafone ha deciso di far pagare questo servizio agli utenti dopo l’aumento di richieste di cambio intestatario, subentro ed anche di portabilità.

Ecco che, allora, è arrivata la decisione di far pagare ben dieci euro per ogni operazione richiesta. Attenzione, però, questo costo verrà azzerato e tali operazioni saranno gratuite, se l’utente proceda all’acquisto di prodotti pagabili a rate o se scelga una tariffa con addebito sul proprio conto corrente o sulla propria carta di credito.