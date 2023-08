Regalo per gli Italiani, con questo trucco dimezzi le bollette: fallo subito

Siamo ancora in estate, ma è buona norma, anche in questo periodo, pensare alle prossime stagione, in particolar modo quella invernale.

Sì, perché è proprio in quella stagione che si concentrano i maggiori rincari associati, ovviamente, a maggiori consumi sia di energia elettrica che di gas. non che oggi i costi siano bassi, anzi. Sono alti ed anche da troppo tempo, ormai. Per evitare di ritrovarsi con problemi di natura economica a causa dei rincari, occorrerebbe conoscere dei trucchi che consentono di risparmiare.

E di questi ultimi, ce ne sono davvero tantissimi. Bisogna sapere cogliere al volo l’occasione giusta che consente a tutti di ottenere ciò che si desidera, raggiungere l’obiettivo che ci si prefissa. Proprio per questo motivo, vogliamo rivelarvi un trucco davvero fantastico. In realtà, vogliamo svelarvene un po’ di più. Come abbiamo avuto modo di accennare sono tanti.

E tutti questi sono altamente efficaci. Molti, però, sono sconosciuti alla maggior parte dell’utenza. Per questo motivo abbiamo preparato quella che vuole essere una vera e propria mini guida al risparmio assicurato. in pratica, riuscirete a dimezzare, addirittura, i costi in bolletta. Vediamo, allora, quali sono i passi da compiere.

Bollette: ecco cosa fare per ottenere un’enorme dose di risparmio.

Innanzitutto, vi diciamo che per ottenere risparmio, si può ricorrere all’utilizzo di alcune applicazioni. Queste sono davvero tantissime e tutte super facili da usare. Iniziamo subito da Switcho. Questa consente sia di monitorare i vostri consumi sia di capire le tariffe dello stesso provider quanto oscillano.

Pensate che grazie ad essa, vi basterà scansionare, al suo interno, il codice a barre relativo alla vostra utenza e lei vi troverà tutte le soluzioni migliori che vi permetteranno di risparmiare. Ed è totalmente gratuita. E, poi, c’è ALFA, realizzata da un’azienda italiana, da oltre un ventennio nel settore. Vi basterà installare un dispositivo in casa per monitorare valori e consumi energetici.

E tutto ciò avverrà grazie all’applicazione da installare sul vostro smartphone ed alla rete Wi-Fi della vostra abitazione. Pensate che riuscirete a scoprire anche quali sono gli elettrodomestici più energivori. Ma c’è di più, infatti, esistono altri modi per avere ancora maggiore risparmio. La prima cosa che vogliamo dirvi è che sarebbe davvero ottimo installare impianti fotovoltaici. Ciò vi permetterà di risparmiare un botto all’interno delle bollette.

Inoltre, poi, potrete usare contestualmente un altro escamotage. Infatti, potrete avvalervi degli Ecobonus che ci sono in giro. Alcuni scadranno a breve, altri, invece, grazie ad una proroga, hanno visto allontanarsi il loro termine. E gli Ecobonus, sono oltre che per i pannelli fotovoltaici, anche per tutti quei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico delle abitazioni.

Infine, SI può trasformare la propria casa tradizionale in una smart!

Sì, anche rivoluzionare la propria casa attraverso la domotica permette di avere numerosi vantaggi, tra cui un risparmio davvero enorme. Potrete controllare tutti i dispositivi presenti all’interno dell’abitazione o spegnere le luci che qualcun’altro ha dimenticato accese. Potrete anche spegnere la vostra televisione se resta accesa troppo tempo senza che nessuno la guardi. Insomma, di trucchi ce ne sono tantissimi. Basta solo sceglierne uno ed ottenere, finalmente, il risparmio desiderato in bolletta.