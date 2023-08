Truffe, la polizia postale avvisa tutti: ecco il nuovo sms che ti ruba tutto

“Le truffe non finiscono mai”, questo potrebbe essere il riassunto di ciò che, oramai, accade ogni giorno ed a qualsiasi ora.

Ogni pretesto è quello giusto per far cadere nella propria trappola gli utenti ignari o troppo distratti. E problemi del genere possono accadere per strada, dinanzi agli sportelli Bancomat. Qui, attraverso skimmer, dei piccolissimi dispositivi, i criminali riescono a clonare carte e rubare i Pin delle stesse. Ma in questi luoghi avvengono anche di persona.

E ce ne sono tantissime. Una su tutta, da menzionare, è quella che riguarda il finto dipendente di Banca o di Poste che si fa consegnare il denaro prelevato con la scusa che ci sono dei problemi e sostituisce le banconote con denaro falso. E la povera vittima se ne accorgerà quando il criminale si sarà ben dileguato. Ovviamente, però, non accadono solo in questi contesti.

Sono tantissime le truffe che avvengono online o via telefono. Pensiamo, infatti, alle tantissime mail di phishing. Queste, con carattere di somma urgenza invitano ad effettuare delle operazioni con la propria carta di credito ed in maniera super veloce, seguendo un link. Ed una volta cliccato, sarà praticamente la fine. Inizieranno i guai.

Ci sono anche numerosissime truffe telefoniche. E vogliamo parlarvi di un raggiro che sta prendendo sempre più piede nel nostro paese e sta mietendo già numerose vittime. E’ molto subdola ed anche avanzata. Possiamo definirla una combo micidiale che riesce ad irretire tantissimi cittadini. Vediamo, allora, insieme cosa sta accadendo.

La vera Polizia Postale a caccia di quelle finta: una nuova truffa via sms mette in pericolo tanti utenti.

Ebbene sì, a lanciare l’allarme è proprio la Polizia Postale italiana. Vediamo, allora, cosa sta accadendo. In pratica, tutto inizia con un sms che sembra innocuo e sembra provenire proprio dalla filiale bancaria di riferimento di quella che sarà la vittima del raggiro. Il conto corrente è in pericolo a causa di tentativi di accesso non autorizzati.

Ma può capitare che questi fantomatici accessi siano già avvenuti. Si invita, così, l’utente a trasferire tutto il suo denaro su un altro conto corrente indicato. Ed ecco, poi, la combo perfetta. Lo stesso numero che ha inviato l’SMS, effettua anche una chiamata. Ed in questo caso, si presentano come membri della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia postale.

Il suggerimento, durante la chiamata è quello di affrettarsi preso uno sportello bancomat per trasferire il denaro seguendo le loro istruzioni. Ovviamente, fate molta attenzione. E’ una truffa e si perderà tutti i risparmi contenuti sui conti correnti. La Polizia Postale ha diramato questo avviso, sostenendo che sms e telefonate non sono strumenti utilizzati dal Corpo in questione. Se doveste ricevere sms e chiamate del genere, contattate subito la vostra banca e la Polizia Postale per sincerarvi della situaziopne.