Postepay, conti bloccati: fai subito questo e evita problemi: procedura perfetta

Sono tanti gli utenti che, nel tempo, hanno scelto la PostePay, la carta prepagata messa a disposizione dei cittadini da PostePay S.p.A..

Esiste sia la versione standard che quella con Iban, la PostePay Evolution. La prima, prescinde da un conto corrente e può essere facilmente ricaricata all’interno delle filiali di poste Italiane o agli ATM di Poste. Ma può essere ricaricata anche presso le ricevitorie abilitate e andando direttamente sul sito di Poste Italiane. Insomma, è molto facile ricaricarla.

Per quanto riguarda, poi, la PostePay Evolution, questa ha, come ben sapete, un suo Iban e, oltre ad essere ricaricata, da anche la possibilità di ricevere bonifici. In pratica, si può ritenere questa, la più completa delle due versioni. E gli utenti le utilizzano per effettuare bonifici, pagamenti online. Dovete sapere, però, che questa carta può essere bloccata.

Sì, avete capito benissimo. Può capitare, anche se non frequentemente quanto si possa pensare, che Poste blocchi la PostePay di un utente. E le motivazioni del blocco possono essere le più disparate. Molto spesso, però, capita che Poste ritenga alcuni movimenti tra un conto corrente e la PostePay alquanto sospetti.

E, per tale motivo, procede al blocco. Ciò per far sì che, nel caso in cui si sospettino problemi di sicurezza, si possano comunque limitare i danni. Se doveste riscontrare tale problema in prima persona, dovete sapere che esiste una procedura praticamente perfetta che vi eviterà problemi di questo genere. Vediamola insieme.

PostePay bloccata? Ecco la procedura da mettere in atto per dire addio a qualsiasi problema.

Questo iter vi consentirà di sbloccare immantinente la vostra PostePay in maniera super rapida ed anche molto, ma molto veloce. Prima di procedere allo sblocco, però, sarebbe buona norma chiedere al servizio clienti le motivazioni che hanno spinto Poste a porre questo fastidiosissimo blocco. Nel caso in cui ci siano davvero problemi di sicurezza, sarebbe meglio non sbloccare subito la carta.

Altra cosa da fare, una volta conosciuto il motivo del blocco della vostra carta è fiondarvi all’interno dell‘applicazione dedicata per controllare se ci sono state o meno transazioni sospette da parte di chi ha potuto clonarla. Nel caso in cui, non ci siano problematiche, si può procedere così a sbloccare la vostra carta PostePay.

Ma nel caso in cui si dovesse venire a conoscenza di movimenti e transazioni sospette, non effettuate da voi, sarebbe meglio tenere il blocco e correre subito a denunciare il tutto alle Autorità competenti. Infine, dovrete tornare all’interno della filiale di Poste Italiane per richiedere ed ottenere una nuova carta.