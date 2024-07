Stato WhatsApp: quanto dura e come impedire agli scocciatori di guardarlo

Gli stati di WhatsApp sono popolari, ma pochi sanno come nasconderli. Scopriamolo insieme.

Quando si parla di WhatsApp, agli utenti brillano gli occhi. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché questa è la piattaforma di messaggistica maggiormente apprezzata ed utilizzata in tutto il mondo. Ormai non si riesce più a stare senza di lei perché riesce sempre a stupire tutti con nuove e spettacolari funzionalità.

In special modo nell’ultimo anno, infatti, abbiamo avuto il piacere di svelarvene davvero tantissime. Tutte hanno avuto il pregio di migliorare la qualità dell’esperienza di utilizzo della piattaforma e, soprattutto, alzare l’asticella per quanto riguarda la tutela della privacy e della sicurezza degli utenti e di tutti i loro dati.

Ovviamente, in quest’ultimo caso, un occhio in particolare va ai dati sensibili. Basti pensare a Lucchetto Chat, ad esempio, che consente di tenere sotto chiave, lontane da occhi indiscreti tutte quelle chat private, intime in piattaforma. Infine, ci sono gli Stati di WhatsApp che hanno bisogno di una menzione a parte per comprendere durata ed impedirne la visione ai seccatori.

Stati di WhatsApp: addio ficcanaso

Lo Stato può essere condiviso sia da device Android che da quelli iOS e, come ben sapete, ha una durata di 24 ore. Per quanto riguarda i device Android, basta andare nella sezione Aggiornamenti e condividere testo, foto o video, ma anche link e vocali. Anche quando si parla di device iOS è lo stesso, mentre da versione desktop non è ancora possibile farlo.

Tutti i vostri contatti possono visualizzare ciò che voi condividete e, ovviamente, possono anche interagire con i contenuti proposti da voi. Purtroppo, però, capita che ci siano dei ficcanaso o degli scocciatori che sarebbe meglio evitare come la peste. Scopriamo insieme come farli fuori definitivamente. Ovviamente, badate bene, noi non stiamo parlando di eliminazione fisica.

WhatsApp: allontana definitivamente gli scocciatori dai tuoi Stati

La piattaforma di messaggistica di Meta consente a tutti di tenere lontano gli altri utenti che, di solito, rappresentano una seccatura o una minaccia. Dovete sapere che ciò non avviene solo per le chat. In questo caso, chi viene bloccato non potrà più scriverci né entrare nella chat con voi per controllare se siete online o se avete fatto accesso di recente.

Anche per quanto riguarda gli Stati di WhatsApp si può procedere all’oscuramento di questi. In più, sappiate che è molto semplice e veloce farlo. Sia su device Android che su quelli iOS, non dovrete fare altro che andare nella scheda Aggiornamenti di cui abbiamo parlato in precedenza e modificare alcune impostazioni. Nella sezione Privacy dello Stato potrete decidere di renderlo visibile a tutti i solo ad alcuni utenti selezionati, ma potrete anche decidere di propendere per la soluzione: “I miei contatti eccetto…“. Ora tocca a voi.