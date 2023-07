Lavatrice, se usi il trucco della lavanderia dimezzi i consumi: ecco come fare

Sono tempi senz’ombra di dubbio bui e difficili per l’Italia e in generale per l’Europa intera, che si apprestano a vivere tutt’oggi un periodo di forte crisi economica e soprattutto energetica.

Questa gravosa situazione ha avuto inizio a partire dai primi conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola da un punto di vista economico ed energetico.

La prima importante conseguenza che abbiamo registrato è avvenuta a livello del costo di determinati prodotti alimentari, quali ad esempio la farina raffinata e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato conseguentemente ad una vera e propria inflazione dell’intero settore alimentare.

In un secondo momento poi si sono aggiunti i rialzi vertiginosi a livello dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno portato a non poche e drammatiche conseguenze. Le principali compagnie fornitrici d’energia, infatti (come nel caso di Enel Energia, per quanto riguarda il territorio di competenza italiano) si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco scompiglio tra la popolazione europea in generale.

In questo clima di assoluta sfiducia, fortunatamente non possiamo dire nulla in merito all’intervento da parte delle principali nazioni europee. Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni finalizzate ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, e consentono dunque di avere consumi sensibilmente ridotti, e dunque avere un buon risparmio alla fine del mese.

Consigli utili

Malgrado tutti questi sostanziali e importanti aiuti da parte delle autorità, sono ancora tante le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, rischiando tutt’ora di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare. In particolare oggi ci focalizzeremo sulla lavatrice, indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati al giorno d’oggi per il lavaggio dei nostri indumenti.

In particolare tra i trucchi migliori per dimezzare i consumi e i costi, rientra sicuramente quello di fare meno lavaggi possibili, riducendo al massimo i cicli, assicurandosi di avviare programmi di lavaggio esclusivamente quando la lavatrice è a pieno carico. Ricordatevi di munirvi di fogli assorbenti, nel caso in cui siano presenti indumenti con colori di diverso tipo, che potrebbero eventualmente rovinarsi a vicenda.

Ricordatevi anche di rispettare con precisione le fasce orarie: le ore in cui vi consigliamo di usare la lavatrice sono senz’ombra di dubbio quelle serali e durante il fine settimana, dal momento che in questi momenti il costo dell’energia elettrica è leggermente inferiore rispetto ad altre ore del giorno, portando a un considerevole risparmio.