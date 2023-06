Whatsapp, arriva il virus devastante: ti beccano tutte le chat

Abbiamo registrato tantissimi e variegati progressi dal punto di vista tecnologico, che si sono susseguiti nel corso degli ultimi 20 anni.

Uno degli eventi più importanti in tal senso e a tal proposito è indubbiamente l’avvento di internet, che ha cambiato inevitabilmente le nostre vite per come le intendevamo fino ad allora. Con la conseguente diffusione di internet in maniera capillare, infatti, sono stati innumerevoli i cambiamenti e le conseguenze che ha portato a sua volta. Pensiamo per esempio all’introduzione dei social network, una categoria che ha preso il via ormai più di dieci anni fa, rappresentata da capostipiti quali per esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta, che hanno in un modo o nell’altro rivoluzionato anche le modalità di fruizione dei mass media.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolar modo l’introduzione degli smartphone, i dispositivi in assoluto più rivoluzionari di questi ultimi 20 anni. Siamo tendenzialmente soliti suddividerli in smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, tanto per intenderci), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, adatti maggiormente a chi non ha particolari esigenze dal punto di vista della potenza del processore o della qualità della fotocamera.

A tal proposito citiamo poi l’avvento delle celebri applicazioni (o app, che dir si voglia) che ben si prestano ad assolvere qualsiasi tipologia di compito proposta dal consumatore finale, rendendo conseguentemente la vita più facile. Pensiamo per esempio alle app di messaggistica, capitanate in questo caso da WhatsApp e Telegram, che rappresentano a tutti gli effetti i capostipiti di questa categoria. Esse hanno fatto infatti della connessione a internet il loro punto di forza, riuscendo così ad entrare negli smartphone di milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Oggi in particolare ci focalizzeremo su WhatsApp, che è senz’ombra di dubbio l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, con milioni e milioni (per non dire miliardi) di download. Purtroppo nel corso delle ultime settimane sarebbe arrivato un virus devastante: scopriamo insieme di cosa si tratta.

La minaccia alle porte

Parliamo infatti del malware GravityRAT, che è stato nella fattispecie realizzato dal collettivo di hacker malintenzionati soprannominato “SpaceCobra“, risalente all’anno scorso, per poi ritornare quest’anno, più potente che mai.

Entrando ulteriormente nei particolari, si tratterebbe di un malware che, una volta insidiato all’interno dello smartphone del povero malcapitato di turno, sarebbe in grado di leggere e spiare le chat di WhatsApp, in modo totalmente occulto e segreto, all’insaputa dell’utente. La compagnia sarebbe inoltre in grado di eliminare file sul dispositivo infettato dal malware, completamente da remoto.

Si tratta di una minaccia assolutamente grave per tutti gli utenti di WhatsApp: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Meta, confidando che la compagnia riesca a debellare questo malware e impedirne l’insediamento.