Telefonate, adesso puoi farle così: arriva il Italia la rivoluzione

Finalmente in Italia arriva il servizio Wi-Fi Calling: un sistema telefonico in grado di rivoluzionare il modo con cui siamo abituati ad effettuare chiamate.

Le telefonate effettuate e ricevute per mezzo di piattaforme come Skype e Whatsapp, rappresentano dei metodi alternativi per mettersi in contatto con gli altri. Tuttavia, si tratta di servizi avvolte essenziali, quanto limitanti.

Come tutti sappiamo, per effettuare chiamate all’estero, o in luoghi dove la rete telefonica è molto scarsa, ci vengono in aiuto i servizi di messaggistica con connessione internet. Sebbene l’idea di incorporare questo tipo di servizio per risolvere diverse problematiche della comune linea telefonica, il servizio offerto presenta tuttora diverse falle.

Basti pensare al fatto che se non siamo connessi alla linea internet, perdiamo eventuali chiamate in entrata, senza neanche un avvertimento. Oltre a questo, per quanto utilizziamo la linea Wi-fi più potente in circolazione, conversare in maniera fluida è cosa assai ardua.

Insomma, il servizio di diverse piattaforme è di per sé valido, ma alcune comuni problematiche hanno richiamato l’attenzione dei produttori di Wi-Fi Calling, una vera rivoluzione del settore, adesso è disponibile anche in Italia.

WI-FI Calling: la svolta tecnologica

Come si può dedurre da quanto accennato, si tratta di una tecnologia che permette di effettuare chiamate di qualità, per mezzo di un segnale WI-FI. La soluzione in questione, è già stata proposta da anni da Vilanova Mobile, che ha messo a disposizione questo servizio per i clienti business. Oggi però, chiunque in Italia potrà accedere a questo servizio; vediamo di cosa si tratta.

Come funziona WI-FI Calling

Al momento non esistono più sostanziali differenze tra le chiamate con questo servizio e quelle tradizionali. I vantaggi sono sicuramente il fatto che per effettuare chiamate internazionali, non bisogna pagare tariffe incredibili; e anche in luoghi dove non si ha abbastanza segnale telefonico, in questo modo è possibile effettuare chiamate di qualità.

La telefonata avviene per mezzo del proprio numero telefonico e in caso di assenza di segnale tradizionale, sarà possibile passare alla WI-FI Calling. La tecnologia è disponibile sia per Android che iOS, ma necessita di una sim distribuita da un operatore telefonico che concede questo servizio gratuito. Inoltre, è necessario disporre di uno smartphone compatibile, a cui va installato un aggiornamento che comprenda la novità. Gli operatori che per il momento hanno dato l’accesso al servizio sono Tim, Wind 3 ed alcuni operatori secondari connessi alle aziende. L’unica limitazione al momento, è che l’utente per utilizzare WI-FI Calling dovrà appoggiarsi al WI-FI del proprio gestore.