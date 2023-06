Caro energia, così ce l’hai sempre gratis: ecco il trucco clamoroso

È da ormai tantissimi mesi che siamo afflitti dal caro energia, che ha interessato rispettivamente l’Italia e più in generale l’intero continente europeo, con gravi disagi per tutta quanta la popolazione.

La situazione è scoppiata in concomitanza con l’esordio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle cicatrici e significative conseguenze che si sono riflettute a macchia d’olio sull’intero continente. La prima importante conseguenza che abbiamo registrato è avvenuta a livello del costo dei prodotti alimentari più comuni, che hanno subito un rialzo non di certo indifferente, come nel caso dell’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo menzioniamo poi i rialzi che si sono registrati a livello del costo dell’energia, in particolare elettrica e del gas metano. Sono proprio questi aumenti che hanno conseguentemente portato le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non pochi problemi per tutti i cittadini oberati da esse.

Per fortuna l’intervento da parte dei principali governi europei è stato celere e immediato: nel caso del governo italiano citiamo in particolare tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali finalizzate all’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, il quale, essendo caratterizzato da un’alta classe d’efficienza energetica, permettere di avere risparmi considerevoli alla fine del mese.

Passiamo poi a citare il celebre bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, in modo tale da alleggerirle di conseguenza.

La soluzione a tutto

Purtroppo però tutti questi bonus sopracitati non si sono rivelati sufficienti a migliorare la situazione generale, e nella sfera italiana sono ancora tantissime le famiglie in seria difficoltà, che rischiano tutt’ora di incorrere nella soglia di povertà, non riuscendo a sostenere il peso così gravoso delle bollette mensili dell’energia.

Ecco che abbiamo deciso di fornirvi dunque qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente avere bollette più leggere alla fine del mese. La soluzione migliore in questi casi è infatti rappresentata dall’adozione di un piccolo impianto fotovoltaico, che è recentemente comparso su centinaia (se non migliaia) di balconi tra Milano e Roma.

È infatti necessario avere a disposizione una superficie poco più grande di un metro quadrato, per poter realizzare e installare l’impianto fotovoltaico in corrispondenza del proprio balcone di casa. Questo permetterà dunque di ricavare energia elettrica dell’energia solare, che come sappiamo è una fonte totalmente ecosostenibile e rinnovabile, con tutto ciò che apporta (in termini positivi) nei confronti dell’ambiente.