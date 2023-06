Gaming, ecco il nuovo monitor da sogno: il gioco diventa realtà

Nel corso degli ultimi vent’anni abbiamo assistito ad un grandissimo progresso dal punto di vista tecnologico, e questo vale anche dal punto di vista videoludico.

Siamo da sempre stati abituati all’avvicendarsi di nuove console che si affacciavano sul mercato mondiale, presentando costantemente nuove caratteristiche e funzionalità, che man mano arricchivano il gameplay. Le ultime rappresentanti in tal senso sono rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X e S (con un nuovo modello di quest’ultima prossimamente in arrivo), che hanno introdotto finalmente la risoluzione 4K all’interno del salotto di milioni e milioni di videogiocatori in tutto il mondo, oltre a portare sempre più in alto la bandierina del digital delivery, ovvero i videogiochi scaricati digitalmente.

Oltre alle console in sé, bisogna considerare anche i monitor, che rivestono una fondamentale e rilevante importanza nell’ottimale fruizione dei contenuti, soprattutto se ad alta risoluzione. Nella fattispecie oggi abbiamo deciso di presentarvi un monitor davvero promettente, pieno di caratteristiche assolutamente interessanti: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Stiamo parlando ovviamente del monitor Samsung Odyssey OLED G9, che ad oggi rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio riferimento nel settore videoludico per la fruizione dei contenuti in alta risoluzione. Da qualche mese a questa parte, dopo un’iniziale commercializzazione all’estero, esso è disponibile alla vendita anche in Italia, per chiunque fosse eventualmente interessato.

La compagnia coreana ha infatti recentemente aggiornato la sua lineup di monitor finalizzati soprattutto all’ambito gaming, con questa nuova linea di display OLED G9, nella fattispecie il modello G95SC. Ovviamente in questo caso stiamo parlando di un modello di fascia molto alta, che ben si presta in particolar modo ai giocatori più esigenti.

Specifiche tecniche

Partiamo innanzitutto dalle dimensioni: questo modello è infatti dotato innanzitutto di un display da ben 49 pollici, con un aspect ratio pari a 32:9. La risoluzione dello schermo è pari a 5120×1440 pixel, raggiungendo così la risoluzione 2K, con una curvatura raggiunta in questo caso pari a 1800R.

Molto buona anche la luminosità in questo caso, che si aggira a 250 nit, così come anche l’input lag davvero basso, che si attesta a soli 0.03 millisecondi. Ottima anche la frequenza d’aggiornamento del display, fissata a 240 Hz, in modo tale da garantire la massima fluidità possibile, che torna sempre utile soprattutto quando si tratta di titoli molto concitati e adrenalinici, come ad esempio gli sparatutto in prima persona.

Per chi fosse interessato, Samsung Odyssey G9 è attualmente disponibile anche sul mercato italiano ad un prezzo di listino suggerito di 2199 euro.