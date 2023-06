WhatsApp, da oggi puoi scoprire i tradimenti: ecco la nuova funzione

Abbiamo assistito ad un grande progresso dal punto di vista tecnologico nel corso degli ultimi anni. Possiamo senz’ombra di dubbio affermare che uno dei cambiamenti più fondamentali in tal senso è rappresentato dall’avvento di internet, che ha portato delle sostanziali differenze nel corso della nostra vita quotidiana.

Basti pensare ad esempio all’introduzione degli smartphone, avvenuta ormai più di una decina d’anni fa, che ha inevitabilmente portato delle modifiche rispetto al modo di comunicare che era in vigore fino a qualche anno fa.

Gli smartphone, tra le altre cose, hanno introdotto il concetto di app (o applicazioni) che permettono di eseguire in maniera semplice e veloce le più disparate mansioni quotidiane. Una delle tipologie più importanti di app sono indubbiamente quelle di messaggistica istantanea, che hanno permesso di soppiantare in maniera integrale i vecchi sistemi in voga fino a qualche anno prima, rappresentati rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i messaggi multimediali.

Tra le principali app di messaggistica presenti attualmente, ricordiamo nello specifico WhatsApp, che era inizialmente a pagamento e solo in un secondo momento è diventata gratuita, seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto invece del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo così ad arrivare ad essere scaricata da milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, che come sappiamo si aggiorna a cadenza quasi mensile, con gli sviluppatori che mirano sempre a risolvere nuovi bug e a introdurre interessanti caratteristiche e funzionalità.

Novità in arrivo

La nuova funzionalità introdotta da parte degli sviluppatori di Meta potrebbe però far storcere il naso a più di una coppia: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico. Sembra infatti che WhatsApp, da un po’ di settimane a questa parte, permetta di utilizzare il proprio account WhatsApp su più dispositivi in contemporanea. Questa era una caratteristica fino a qualche tempo fa non disponibile, presente unicamente per i PC, e che ora (con l’accesso da più smartphone) apporta dei vantaggi e degli svantaggi, chiaramente.

Se infatti risulta una funzione vantaggiosa per chi ha a disposizione più dispositivi, questo potrebbe rappresentare una minaccia per le coppie gelose, dal momento che in questo modo l’eventuale fidanzato (o fidanzata) avrà la possibilità di controllare da remoto le chat del proprio partner, riuscendo a risalire ad eventuali suoi tradimenti.

Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi aggiornamenti di WhatsApp, che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.