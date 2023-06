Digitale terrestre, non puoi usarlo più così: addio alla funziona pazzesca

Addio ai tasti veloci per accedere alle piattaforme streaming come Netflix e Prime Video: arriva l’obbligo di rimozione.

La richiesta è stata promossa da Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), dopo un’attenta riflessione. Le piattaforme streaming negli ultimi anni stanno dando filo da torcere alle emittenti televisive tradizionali, in particolare a Rai e Mediaset, che vengono seguite sempre meno dagli utenti che scelgono mezzi di intrattenimento alternativi.

Con l’arrivo del digitale terrestre, la situazione sembra addirittura essere peggiorata, vista la mancanza di tasti numerici nei telecomandi di ultima generazione e aimé, i tasti ben visibili che riportano proprio a servizi come Netflix e Prime Video.

Una situazione che Agcom ha fatto presente, tanto che molto probabilmente i produttori di smart tv e dispositivi digitale terrestre, saranno costretti ad apportare alcune modifiche ai loro semplici e intuitivi telecomandi di ultima generazione che non sembrano essere piaciuti proprio a tutti.

Da poco noi tutti abbiamo preso parte al rinnovo del digitale terrestre con lo standard DVB-T2, che ha portato molti all’acquisto di un dispositivo digitale terrestre o di un televisore di ultima generazione. Se il cambiamento verrà approvato cosa dovremmo fare? Aggiornare anche noi il nostro dispositivo o acquistare un nuovo telecomando?

Il nuovo telecomando digitale terrestre

Come accennato in precedenza, dovremmo dire addio alla funzione pazzesca che per anni ci ha permesso di raggiungere le piattaforme streaming quali Youtube, Netflix e Prime Video con un semplice tasto apposito sul nostro telecomando.

In questi anni, con l’avvento del nuovo digitale terrestre, i telecomandi sono cambiati, diventando decisamente più intuitivi; non tutti però, hanno apprezzato questo cambiamento. Come si legge nella comunicazione dell’ Agcom infatti: “Il regolamento, disciplina anche le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali, al fine di preservare la disponibilità e l’accessibilità dei contenuti fruibili tramite la piattaforma digitale terrestre. Il testo messo in consultazione prevede che il sistema di numerazione automatica sia installato su tutti i televisori di nuova generazione commercializzati in Italia, e che almeno uno dei telecomandi forniti congiuntamente a un dispositivo presenti i tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre. I canali della televisione digitale terrestre devono, inoltre, essere accessibili tramite un riquadro o icona presente nella prima finestra delle Home Page”.

In definitiva, lo standard produttivo delle smart tv dovrà ridimensionarsi, producendo telecomandi dotati di tasti numerici da 0 a 9, che semplificano la ricerca del canale. I tasti specifici con icone Netflix, youtube, ecc. verranno totalmente rimossi. Ovviamente sarà comunque possibile utilizzare i servizi per mezzo del menù apposito. Questo cambiamento riguarderà i nuovi acquisti, visto che chi già dispone di uno smart tv o un dispositivo digitale terrestre, non dovrà obbligatoriamente sostituirlo.