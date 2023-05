Scoperta epocale: esiste un pianeta come la terra | Possiamo viverci

Non è fantascienza, ma realtà: è stato scoperto un nuovo pianeta molto simile alla Terra, con le condizioni ideali per la prosecuzione della vita umana. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La narrativa sci fi ha sempre raccontato di pianeti simili alla Terra, ma si tratta più di un desiderio inespresso che d’uno studio scientifico; trovare un pianeta che, come la Terra, abbia identica forza di gravità, una simile stella come il Sole e infine le stesse condizioni affinché si crei la vita sono infinitesimali, alquanto basse anche a voler essere sfegatati ottimisti. Eppure ci si ostina a sperare: lassù, nel cielo stellato, esiste un pianeta come il nostro, si sogna.

E in effetti questo desiderio sembra essere stato esaudito, perchè un pianeta simile è stato scoperto, una simil Terra. Ma scendendo nel dettaglio, non è certo un eden lussureggiante, anzi. Il pianeta in questione si chiama Wolf 1069 b ed è lontano 31 anni luce dalla Terra.

Il pianeta è stato scoperto dall’osservatorio Calar Alto in Spagna; identificazione poi confermata anche dall’osservatorio ‘James Webb’. Ma perchè questo pianeta è simile alla Terra?

Innanzitutto è situato in una ‘zona abitabile’, una regione con la giusta distanza dalla stella di quel sistema solare; non troppo vicino da bruciare e non troppo lontano da congelarsi. Ebbene, Wolf 1069 b rientra perfettamente nella categoria.

Tutti i segreti del nuovo pianeta: dettagli inediti e surreali

Il pianeta in questione ruota attorno a una stella rossa e ha una massa superiore una volta e mezza a quella della Terra; +1,26 volte, con un’orbita di 15,6 giorni. Sono inoltre assenti quelle attività stellari e quelle radiazioni ultraviolette che potrebbero pregiudicare l’esistenza della vita.

Secondo inoltre altre indiscrezioni potrebbe esistere persino un’atmosfera, capace di creare un effetto serra; attualmente sappiamo che la temperatura del pianeta rimane estremamente bassa, -23 gradi; però un’eventuale atmosfera la riscalderebbe, consentendo di giungere a 13 gradi e di trasformare il ghiaccio in acqua. E come tutti sanno, l’acqua è vita.

Wolf 1069 in realtà non è solo; proprio in questi giorni, come riporta La Stampa, è stato scoperto un sistema solare simile al nostro denominato TOI 700; un sistema con non solo uno, ma quattro pianeti simili alla cara, vecchia, Terra. Chissà se stavolta verrà davvero scoperta la vita extraterrestre. Non si tratta per forza di vita intelligente, ma anche di semplici organismi cellulari o di piccoli animali quali il plancton nei nostri mari.