Non lasciare la Play Station 5 così: rischi il tuo patrimonio | Nessuno lo sa

Purtroppo ormai da mesi il caro energia è una dura realtà, che sta interessando non solo il territorio italiano ma l’intero continente europeo.

Tutto è cominciato all’incirca un anno fa per essere precisi, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati dietro delle conseguenze non da poco sul versante economico ed energetico soprattutto.

Prima di tutto abbiamo registrato un aumento a livello dei prodotti alimentari più comuni, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini che hanno raggiunto prezzi folli mai visti prima d’ora, scatenando una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

A questo è seguito poi il rialzo del costo in generale dell’energia per entrambe le sue forme, rispettivamente energia elettrica e gas metano. Tale aumento ha messo letteralmente in ginocchio alcune delle principali compagnie fornitrici d’energia, come Enel Energia et similia, che si sono ritrovate praticamente costrette sulla base di ciò ad aumentare il relativo costo delle bollette mensili dell’energia, scatenando non poco malessere tra i cittadini di tutta Europa.

L’intervento da parte dei governi europei è fortunatamente stato immediato e rapido, con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del territorio di pertinenza italiano, per esempio, ricordiamo in particolar modo il bonus da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte quelle agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Occhio ai consumi

Purtroppo tutti questi bonus e agevolazioni non sono bastati per milioni di famiglie italiane, che malgrado gli interventi statali e regionali faticano tutt’oggi ad arrivare alla fine del mese, rischiando a volte di sfiorare la soglia di povertà. Per questo oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile, con il fine ultimo di risparmiare più energia elettrica possibile, e ricevere bollette sensibilmente più leggere alla fine del mese.

Uno dei consigli principali che possiamo fornirvi a tal proposito è quello di limitare il più possibile i dispositivi elettronici all’interno dell’ambiente domestico. Televisioni, PC e console di videogiochi sono infatti tra i dispositivi che consumano di più, soprattutto considerando che il più delle volte vengono lasciati in stand-by per ore e ore, con tutto il consumo che ne deriva alla fine del mese.

PlayStation 5 e Xbox Series X, le ultime console di nuova generazione in particolare, comportando dei consumi piuttosto significativi: in questo caso vi consigliamo dunque di evitare l’utilizzo della modalità stand-by, ma di spegnere completamente l’alimentazione staccando la spina dell’alimentatore. Così facendo si consumerà meno energia elettrica, con tutto il beneficio che ne deriverà alla fine del mese.