Contatore, ecco il trucco del saldatore: ti arriva la bolletta da 2€ | È illegale ma lo stanno facendo in tantissimi

Come ormai sappiamo da un bel po’, purtroppo il caro energia è una triste realtà che sta affliggendo il territorio italiano e più in generale quello europeo da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto è iniziato all’incirca poco più di un anno fa, più precisamente quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che hanno radicalmente cambiato le carte in tavola sul piano europeo da un punto di vista economico ed energetico. Ricordiamo in particolare l’aumento che si è verificato per i prodotti alimentari, tra cui l’olio di semi di arachidi in primis così come altri generi alimentari affini, che ha portato conseguentemente ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

A questo si va poi ad aggiungere l’aumento vertiginoso che si è verificato invece per il costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano. Tale rialzo ha di conseguenza costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili.

In questo clima per nulla semplice e oltretutto complicato da gestire, fortunatamente i principali governi europei sono venuti in aiuto, proprio con il fine ultimo di dare una mano alle fasce di popolazione più bisognose. È così che ad esempio, nel caso del governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, che consente di avere consumi ridotti e un conseguente risparmio significativo alla fine del mese.

Malgrado tutto ciò, ancora sono molte le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, che nel corso dell’ultimo periodo stanno aumentando sempre di più, rischiando nel peggiore dei casi di incorrere nella soglia di povertà.

Il trucco dei furbetti

In alcuni casi, alcuni furbetti dell’energia (se così possiamo chiamarli) hanno fatto ricorso a modi totalmente illegali per cercare di pagare bollette più leggere, arrivandole addirittura ad azzerarle nel peggiore dei casi: scopriamo insieme come funziona questo metodo.

In particolare questi malintenzionati ricorrono al vecchio trucchetto del. magnete, che posizionano in corrispondenza della faccia anteriore del contatore, andando quindi a manometterne la corretta lettura, che sarà per forza di cose alterata.

Fortunatamente la situazione è stata risolta con l’introduzione dei nuovi contatori elettronici, che riescono a eludere queste pericolose manomissioni, riuscendo a funzionare lo stesso.

Un altro metodo è rappresentato dall’allaccio sulla montante, che permette anche in questo caso di risparmiare cifre significative sulla corrente, dal momento che va letteralmente ad azzerare i consumi riportati dal contatore.