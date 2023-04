Internet gratis, finalmente il regalo più atteso | Approfitta subito del bonus

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy anche quest’anno ha rinnovato il bonus internet: il voucher per la connessione veloce.

La tecnologia in questi anni ha fatto passi da gigante permettendo a molte più persone di avere la possibilità di lavorare da casa e di rimanere connesse grazie alla rete internet. Il Governo in particolare, ha capito l’importanza di questo strumento soprattutto nel periodo di pandemia, dove le persone si sono trovate costrette a studiare e lavorare da casa, senza alternativa.

In quel particolare periodo, la rete era uno degli unici mezzi per tenere connesse le persone tra di loro, permettendo a tutti di continuare a svolgere le mansioni di vita quotidiana.

Vista l’impossibilità di recarsi nel posto di lavoro, in quel periodo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, decise di introdurre questo sostegno con lo scopo di permettere alle persone di svolgere il proprio lavoro, anche in un periodo dove la crisi economica ha reso impossibile pagare un eventuale canone internet.

Per fortuna l’emergenza Covid-19 è stata superata, ma nonostante ciò, la crisi economica è ancora presente nel nostro paese. A fronte di questa situazione la commissione UE, per mezzo di fondi europei, ha autorizzato il Governo italiano a rinnovare i voucher.

Chi può richiedere il bonus internet 2023

Il Ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato l’erogazione dei voucher anche per questo 2023. I destinatari del bonus sono i possessori di P.Iva, indipendentemente dal tipo di codice ATECO. Sarà possibile usufruire del sostegno a patto che si scelga il servizio di connessione più veloce della zona, fino a 2.5 giga in download. Le aziende e i professionisti potranno quindi usufruire per esempio dell’offerta Wi-Fi Fibra Aruba Pro XL, la rete domestica da 1 Gb di download e 200 Mbps di upload. Questa infatti, è una delle migliori connessioni attualmente disponibili nel nostro paese.

Quanto ammonta il bonus internet

Il sostegno prevede l’erogazione di voucher da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.000 euro per l’acquisto dei servizi di rete fissa. Oltre a questo, sarà possibile beneficiare di ulteriori 500 euro per coprire le spese di impianto: non tutte le abitazioni infatti, dispongono della fibra ottica, motivo per cui risulta necessario un impianto apposito. Ad oggi è possibile che la propria zona sia già stata abilitata alla fibra, ma ciò non vuol dire che lo stesso valga per il proprio palazzo, proprio per questo, l’ulteriore incentivo è volto ad abbattere i costi dell’impianto.

Come richiedere il Bonus Internet 2023

Per richiedere il bonus, sarà necessario rivolgersi all’operatore telefonico, chiedendo espressamente di voler ricevere lo sconto in fattura per mezzo del voucher. Sarà l’operatore stesso a gestire tutta la parte burocratica. Una volta che l’operazione sarà conclusa, sarà possibile ricevere lo sconto direttamente in fattura.