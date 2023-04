Samsung a rischio fallimento: ora ai proprietari dei cellulari succede questo: utenti sconvolti

Un annuncio della nota azienda sudcoreana Samsung sta mettendo in crisi i suoi clienti, ecco cosa succederà

L’emergenza sanitaria prima e la guerra in Russia hanno avuto effetti devastanti sull’economia di tutto il mondo innescando la cosiddetta crisi energetica. Negli ultimi anni, i prezzi delle materie prime sono schizzati alle stelle con un conseguente aumento delle bollette per i cittadini e per le imprese.

Il caro dei costi di luce e gas non colpisce solo le bollette, ma si ripercuote completamente sull’intero ciclo di produzione di beni e servizi. Infatti, se i costi di produzione aumentano, l’imprenditore è costretto a coprire quel costo maggiore. Nella maggior parte dei casi, questa operazione innesca un automatico aumento dei prezzi, sarà dunque il consumatore a pagare di più per il bene che vuole acquistare.

Nel frattempo il consumatore dovrà far fronte al contemporaneo aumento delle bollette, con il risultato che, oltre a veder diminuire il proprio potere di acquisto, avrà un budget inferiore per le proprie spese. Meno acquisti, meno produzione, questo costringe, generalmente, le imprese a licenziare i propri dipendenti. Andando ad innescare un circolo vizioso, definito come recessione.

Gli effetti sono chiaramente visibili sui mercati finanziari, dove il panico degli investitori ha causato perdite ingenti. Fortunatamente, gli analisti si aspettano che il 2023 possa essere un anno migliore, infatti, se la Banca centrale americana riuscirà a tenere sotto controllo l’inflazione farà da traino anche per le banche europee.

Il ruolo della Samsung sui mercati

Fino adesso si è parlato di piccole e medie imprese, ma la crisi economica ha messo a serio rischio la stabilità anche dei colossi della tecnologia. I dati finanziari trimestrali, mostrano un calo dell’azienda Samsung dell’8%, nonostante mantenga ancora un buon margine di profitto netto.

Per far fronte alle perdite Samsung ha annunciato lo stop alla produzione di semiconduttori. Secondo Bloomberg la divisione dei chip ha generato perdite per oltre 3 miliardi di dollari. Il crollo è dovuto alla crisi delle vendite, che a sua volta è legato agli aumenti di produzione effettuati da Samsung durante la pandemia, quando la domanda di cellulari e pc era molto più alta.

In ogni caso, Samsung ha deciso di interrompere la produzione e, nel frattempo, spera di smaltire i semiconduttori accumulati nei depositi. Non è ancora chiaro quali potranno essere gli effetti a lungo termine sui mercati e sui milioni di utenti in tutto il mondo. Dal canto suo, Samsung afferma che il taglio è a breve termine e promette di espandere gli investimenti in ricerca e sviluppo per consolidare la propria leadership tecnologica.