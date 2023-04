Caldaia a gas, la posizione l’hai sempre sbagliata: rischi la tua vita ogni momento

L’abbiamo ormai ribadito più e più volte nel tempo: il caro energia sta dilagando su tutto il territorio europeo e non accenna di certo a fermarsi.

È infatti dallo scoppio della guerra in Ucraina che abbiamo assistito a dei rialzi folli nei costi di entrambe le forme di energia, sia essa elettrica che di gas metano, che hanno creato non poco malessere tra i cittadini italiani e, più in generale, quelli europei.

Nonostante gli aumenti folli, tendiamo ancora ad utilizzare in maniera massiccia gli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, frigorifero, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero numerosi i dispositivi che utilizziamo quotidianamente per svolgere tutte le mansioni di casa, dalla preparazione dei pasti fino alla pulizia dei nostri indumenti che utilizziamo quotidianamente.

Oggi in particolare ci concentreremo sulla caldaia a gas, uno degli elettrodomestici che utilizziamo più frequentemente, soprattutto durante i più freddi mesi autunnali e invernali, per riscaldare il nostro ambiente domestico e per avere acqua calda al bisogno.

Spesso e volentieri capita infatti che facciamo un utilizzo non esattamente corretto della caldaia a gas: può capitare infatti che essa esploda, portando frequentemente a degli incidenti anche gravi. Tra le cause più frequenti degli incidenti rientrano ad esempio una evacuazione non esattamente adeguata dei prodotti di combustione, oppure un’involontaria dispersione di gas, o infine un’errata aerazione.

Consigli utili

Uno dei consigli principali che possiamo darvi in merito all’utilizzo della caldaia, è quello di non metterla mai direttamente esposta al sole, e lontana possibilmente da ogni fonte di calore. Uno dei pericoli più importanti per quanto riguarda gli incidenti con la caldaia a gas consiste ovviamente nella fuoriuscita di gas, rappresentato dal monossido di carbonio. Quest’ultimo è infatti molto pericoloso, dal momento che è inodore e non ci si accorge quindi della sua presenza all’interno dell’aria, ed è in grado di provocare morte (se inalato) nel giro di pochissimi minuti.

Proprio per questo uno dei consigli e raccomandazioni più utili che possiamo fornirvi a tal proposito consiste nell’effettuare una revisione e manutenzione regolare alla vostra caldaia a gas, in modo tale da prevenire qualsiasi fuga di gas, ed evitare ogni possibile incidente che potrebbe scaturire da questa.

Ricordatevi infine di assicurare un ambiente domestico sempre sufficientemente ventilato, così da arieggiare i locali ed evitare che la concentrazione di monossido di carbonio superi il cosiddetto limite di infiammabilità, oltre il quale potrebbe risultare pericoloso.