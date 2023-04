Telecamere, vanno posizionate sempre così: eviterai tutti i furti

Ecco alcuni consigli utili su come e dove posizionare le telecamere di sorveglianza per evitare che i ladri entrino in casa

La protezione e la sicurezza della propria famiglia e, di conseguenza, della propria casa o proprietà, è uno dei motivi principali per installare un sistema di videosorveglianza. Le statistiche dimostrano che le case prive di videosorveglianza sono soggette a furti fino a 2,7 volte in più.

I moderni sistemi di videosorveglianza possono essere controllati comodamente anche da remoto per cui, attraverso lo smartphone, il pc o il tablet, è possibile accedere in ogni momento alle videocamere per vedere cosa sta succedendo in casa. Una funzione molto utile anche se si hanno bambini o animali soli in casa.

Infatti, avere delle videocamere di sicurezza in casa può servire anche per offrire un monitoraggio continuo a membri della famiglia con esigenze particolari, come per esempio, offrire assistenza medica e supervisione ad una persona anziana, controllando anche che sia assistita nel modo corretto.

Gli impianti di videosorveglianza sono un forte deterrente per le azioni criminali, perché i video hanno validità probatoria e permettono di ricostruire con enorme precisione la scena di un crimine. Ecco perché, tali impianti, sono molto diffusi negli esercizi commerciali.

Come posizionare le telecamere di sorveglianza

I vantaggi di possedere un impianto di videosorveglianza sono, dunque, tantissimi, ma come e dove posizionare le telecamere? L’impianto ha il compito di tenere lontani i ladri e per questo bisogna pensare da dove questi potrebbero accedere all’appartamento. Solitamente i punti di accesso sono porte e finestre, in particolare ai piani bassi. Quindi la soluzione potrebbe essere quella di posizionarle sopra gli infissi, magari ben in vista, in modo tale da scoraggiare ogni azione criminale contro la proprietà.

Le prime tre cose da considerare quando si installano le telecamere sono: illuminazione, raggio d’azione e altezza. L’illuminazione è fondamentale per far funzionare le camere nel modo giusto e va tenuto presente anche come cambia nel corso di tutte le 24 ore di una giornata. Anche l’altezza è importante per ottenere una visuale completa, una telecamera posizionata troppo in basso può essere manomessa facilmente, troppo in alto rischia di non riprendere bene quello che accade.

Per questo è importante capire anche quale deve essere il raggio d’azione che cambia a seconda dello spazio da coprire. Una camera molto ampia ci vorrà una telecamera con un raggio d’azione maggiore, ma attenzione quando la camera viene messa all’esterno. Infatti, secondo la normativa vigente, la videosorveglianza installata all’esterno deve riprendere solo luoghi della propria unità immobiliare e non deve essere puntata su spazi comuni e luoghi pubblici.