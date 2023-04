Vodafone, la nuova offerta fa strage: telefono in regalo per tutti

L’avvento di internet, come abbiamo più e più volte ricordato, ha portato a un grande progresso dal punto di vista tecnologico e a grandi cambiamenti, che hanno stravolto una volta per tutte la nostra vita quotidiana.

Tra gli eventi principali avvenuti nel corso degli ultimi 20 anni circa, ricordiamo nello specifico l’introduzione dei social network (tra cui per esempio Facebook, Instagram, Tik Tok per i più giovani e via dicendo), ma soprattutto l’introduzione (avvenuta ormai una decina d’anni fa) degli smartphone, i primi telefoni che facevano uso in maniera massiccia della connessione a internet per poter sfruttare a pieno titolo le loro funzionalità all’interno della vita di tutti i giorni.

È proprio così facendo che il settore delle telecomunicazioni e della telefonia si sono ulteriormente espansi negli anni a venire, facendo conseguentemente la fortuna di compagnie telefoniche italiane come TIM e Vodafone.

È proprio su Vodafone che ci concentreremo quest’oggi, dal momento che questa compagnia telefonica ha recentemente lanciato un’offerta che potrebbe interessare milioni e milioni di utenti in tutta Italia: scopriamo insieme di cosa si tratta.

All’interno di questa offerta completamente nuova e inedita, infatti, Vodafone non include solo la connettività a internet mobile, ma regala perfino uno smartphone. In questo caso, quindi, sarà sufficiente semplicemente pagare la quota mensile, per avere sia la conessione a internet che uno smartphone nuovo.

I dettagli dell’offerta

Questa nuova offerta è riservata ai clienti che sono già in Vodafone, e si può attivare in maniera semplice e veloce presso alcun punto vendita Vodafone, o negozio autorizzato. L’offerta in questo caso presenta due opzioni, rispettivamente Gold e Gold Start. Andando più specifico, inclusi nell’offerta troviamo rispettivamente minuti, giga illimitati per la connessione a internet, SMS illimitati e infine, ovviamente, lo smartphone incluso in regalo.

La sola differenza che intercorre tra le due offerte sopracitate consiste nella velocità di download della connessione: nel caso della promozione Gold infatti, ci sarà un limite previsto di 10 Mbps. Passiamo ora al dettaglio dello smartphone in regalo, che non prevede ovviamente nessun costo iniziale, ma è semplicemente rateizzato in 24 mesi.

Si può scegliere rispettivamente tra numerosissimi modelli, quali per esempio Motorola E13 64 GB, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A34 5G, e infine (non di certo ultimo per importanza) il più recente top di gamma Samsung Galaxy S23. Ricordiamo a tutti che l’offerta Vodafone Gold è attivabile da parte di tutti i clienti Vodafone entro il 30 aprile 2023, quindi affrettatevi!