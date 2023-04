Oggeto spaziale avvistato: sembra grande come un pianeta

Siamo sempre soggetti (e ben disposti) alla continua scoperta di oggetti misteriosi che, rapidamente, si aggirano per lo Spazio.

Recentemente, in particolare, sarebbe avvenuta una scoperta davvero significativa da parte di un team di ricercatori e scienziati, in merito ad una nuova stella, dalle caratteristiche davvero inedite rispetto al solito: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Il nome di questa stella sarebbe identificabile con la sigla XMMU J173203.3-344518, e a scoprirla sarebbe stato un team di astronomi brasiliani, portando ad una vera e propria divisione tra la comunità scientifica in merito alla sua classificazione e identificazione. Ciò che infatti si avvicina maggiormente alla definizione di questo oggetto sarebbe una stella, ma presenta al contempo delle caratteristiche davvero uniche e particolari, che portano a una identità a sé stante.

A scoprire questo oggetto misterioso sarebbe stato appunto un team di astrofisici, astronomi ed esperti provenienti dall’Università di San Paolo e dall’Università Federale dell’ABC, che nel frattempo stavano conducendo alcuni studi di tipo osservazionale in merito alle stelle di neutroni, per poi incrociare questo oggetto misterioso.

Questo oggetto celestiale, nello specifico, si troverebbe in prossimità dei resti di una certa supernova, la HESS J1731-347. Dobbiamo infatti specificare che questo oggetto misterioso era già apparso in passato agli occhi degli astronomi, ma era erroneamente stato identificato come stella di neutroni. La smentita in questo caso è arrivata dai nuovi studi condotti dal team di scienziati brasiliani, che hanno registrato alcuni parametri come la sua temperatura, la sua dimensione e infine la sua massa.

I dettagli della stella

Stando in base a quanto riportato dal team di astronomi dell’Università di San Paolo, infatti, questo oggetto presenterebbe una massa paragonabile al 75% della corrispondente massa del Sole, andando a smentire inoltre tutte le teorie in merito alle stelle di neutroni, per cui era stata erroneamente classificato finora. Al momento tutti i dati registrati hanno trovato pubblicazione all’interno della celebre rivista scientifica Astronomy & Astrophysic, così da condividerli con tutto il resto della comunità scientifica mondiale, in modo da venirne a capo il prima possibile.

La definizione più corretta per questo oggetto rientrerebbe nella stella di quark, derivante dal collasso gravitazionale di una stella massiccia.

Sappiamo ancora ben poco in merito a questo oggetto misterioso, ma siamo sicuri che il team di scienziati getterà in luce in merito con uno studio più preciso e accurato in merito, e dettagli che saranno resi pubblici nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.