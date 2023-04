Addio gas, non ti devi più preoccupare: la bolletta non ti arriverà più

Il caro energia è sicuramente uno dei problemi più importanti all’interno del panorama europeo, che sta interessando tutto il continente da ormai un anno a questa parte.

Tutto è iniziato esattamente più di anno fa, quando in Ucraina scoppiarono i primi conflitti bellici, che hanno portato delle cicatrici non da poco, le quali si sono diffuse poi a macchia d’olio a livello di tutto il territorio europeo.

In questo clima molto difficile, una delle conseguenze più significative e negative è stata senz’ombra di dubbio il rialzo del costo di tutte le forme di energia, ovvero l’energia elettrica e, soprattutto, il gas metano. È stato infatti proprio questo aumento a portare le principali compagnie energetiche (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, mettendo in difficoltà milioni e milioni di persone nel loro pagamento.

Tra tutte queste difficoltà sul piano economico ed energetico, i governi delle principali nazioni europee sono intervenuti in maniera pressoché immediata. Quanto al governo italiano, per esempio, ricordiamo la pubblicazione dei decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter (con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) che miravano proprio ad aiutare i cittadini con piani sostanziali e concreti.

Tra le mosse principali volute da questi decreti, ricordiamo per esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte quelle agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare l’acquisto, da parte dei cittadini, di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono consumi ridotti e conseguentemente un buon risparmio in termini economici alla fine dell’anno.

La soluzione a tutto

Oggi vi forniremo una soluzione che può apparentemente sembrare banale, ma che può davvero portare ad un risparmio considerevole, arrivando perfino a togliere completamente l’utilizzo del gas all’interno del vostro ambiente domestico. Il segreto infatti sta nell’adottare elettrodomestici che usino esclusivamente energia elettrica, togliendo totalmente il gas metano.

Primo tra tutti è il fornello a gas, che al giorno d’oggi è possibile sostituire tranquillamente con il piano a induzione, che presenta un controllo touch-screen facile e intuitivo. L’eliminazione pressoché totale dell’utilizzo del gas metano è molto importante, dal momento che va a modificare in modo sostanziale l’impatto ambientale del nostro ambiente domestico.

Lo stesso discorso si può fare per la caldaia, avendo la possibilità di sostituire la vecchia caldaia a gas con una più nuova a pompa di calore. Questo sistema innovativo consente infatti fino al 30% in più sulla resa energetica rispetto alla caldaia tradizionale, consentendo dunque anche un notevole risparmio energetico.